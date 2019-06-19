Секс-символ Туреччини Бурак Озчівіт вперше показав фото з новонародженим сином

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Бурак Озчівіт
Бурак Озчівіт / Instagram / @burakozcivit

Популярний турецький актор, який відомий своїми ролями в серіалах "Величне століття. Роксолана", "Корольок – пташка співоча", "Нескінченне кохання", Бурак Озчівіт 13 квітня вперше став батьком. Популярна акторка Фахріє Евджен народила знаменитості сина Карана.

Тривалий час подружжя приховує новонародженого сина від публічності, однак днями Бурак Озчівіт опублікував зворушливе фото на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку обличчя Карана не видно, однак знаменитий татусь показав свій кулак з кулачком двомісячного хлопчика.

"Мій син", – лаконічно підписав знімок турецький актор.

Відомо, що первісток найкрасивішої зіркової пари у Туреччині народився вагою 3,67 кг і зростом 52 см. Сам Озчівіт був присутній на пологах і підтримував дружину. В одному з інтерв'ю Бурак повідомив, що пологи пройшли без ускладнень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit) on

 

Хто такий Бурак Озчівіт?Це турецький актор, який відомий завдяки ролі османського воїна Малкочоглу Балі бея в популярному історичному серіалі "Величне століття. Роксолана".

На зйомках серіалу "Корольок – пташка співоча" він познайомився з актрисою Фахріє Евджен. За три роки роману з нею, у грудні 2016 року актор зробив пропозицію, а весілля закохані зіграли 29 червня 2017 року.

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Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами Новини Туреччини
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