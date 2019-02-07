Секс-скандал: Браяна Сінгера зняли зі списку авторів "Богемної рапсодії" на премії BAFTA

Знаменита кінострічка "Богемна рапсодія", другим режисером якої став Декстер Флетчер, не матиме можливості позмагатись у номінації "Найкращий режисер" на престижній премії BAFTA у Великобританії. Виною цьому став секс-скандал, у якому звинувачують першого режисера фільму Браяна Сінгера.

Представники Британської академії кіно і телевізійних мистецтв переконані, що звинувачення у сексуальних домаганнях та педофілії в сторону Браяна Сінгера є неприпустимими. Про це повідомляють у виданні Variety.

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Ми вважаємо подібну поведінку абсолютно неприйнятною і несумісною з нашими цінностями,

– йдеться в оприлюдненій заяві.

Організатори премії додають, що Браян Сінгер буде виключений з переліку авторів кінострічки, поки справу не буде розслідувано. Варто зазначили, що премія BAFTA відбудеться 10 лютого в Лондоні. Тому очікувати на повернення режисера у категорії, напевне, не варто.

Загалом, фільм "Богемна рапсодія" претендує на 7 нагород премії BAFTA. Саму ж кінострічку "Богемна рапсодія" залишили у всіх категоріях, зокрема, у переліку номінантів на "Найкращий британський фільм", однак зі списку творців прибрали обвинуваченого Браяна Сінгера. Натомість тепер залишилось лише два імені – продюсер Грем Кінг і сценарист Ентоні Маккартен.

У чому звинувачують режисера "Богемної рапсодії"?

Вкінці січня 2019 року стало відомо, що четверо чоловіків звинуватили Браяні Сінгера у зґвалтуванні та домаганнях. За їхніми словами, режисер фільмів "Люди Ікс", "Повернення супермена" та інших домагався хлопців, коли вони були у віці від 13 до 17 років. У деяких жертв також начебто був статевий акт із хтивим режисером. Сам чоловік відкидає всі звинувачення, назвавши ймовірних жертв "зневіреними людьми, ладними брехати за гроші та хвилину слави", а журналіста, який оприлюднив скандальний матеріал про це, назвав "одержимим". Адже свого часу репортер у 1977 році вже хотів розмістити подібний матеріал у журналі Esquire, але тоді редакція не пропустила його через брак надійних джерел.



Браян Сінгер / Getty Images

Реакція кіноспільноти та актора Рамі Малека

Несподівані звинувачення у секс-скандалі добряче вплинули на долю кінострічки "Богемна рапсодія". Представники престижної премії GLAAD Media Awards вже гостро засудили ймовірний злочин – вони зняли фільм "Богемна рапсодія" зі списку претендентів на відзнаку. Головний герой фільму про гурт Queen, Рамі Малек, також неоднозначно висловився про Браян Сінгера. Актор зазначив, що недовго співпрацював із хтивим режисером, адже Браяна Сінгера звільнили від зйомок через кілька тижнів після початку роботи. Однак Рамі Малек був не в захваті від такого досвіду.