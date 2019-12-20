Секс-скандал не зам'яли: нова жертва Гарві Вайнштейна подала особистий позов

Колишня польська модель Кая Сокола подала позов до суду, звинувативши одіозного режисера за домагання у віці 16 років. Тоді вона тільки починала свою модельну кар'єру і приїхала до США, де агентство познайомило її з Гарві Вайнштейном. Дівчина вирішила публічно заявити про згвалтування, розкривши своє справжнє ім'я у числі жертв.

Раніше ім'я Каї Соколи не фігурувало в числі жертв Гарві Вайнштейна, вона була відома як Джейн Доу. Дічина не бажала публічного розголошення своєї трагічної історії. Проте коли стало відомо, що Гарві Вайнштейн домовився завершити скандальну справу за 25 мільйонів доларів, Каї Сокола не змогла стримати свого обурення і подала особистий позов до суду. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

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Кая Сокола розповіла, що 2002 року вона постраждала від домагань Гарві Вайнштейна. Тоді вона приїхала до США з Польщі, аби розпочати свою модельну та акторську кар'єру. Представники її модельної агенції представили 16-річну дівчину іменитому продюсеру. Чоловік запропонував обговорити деталі розкитку кар'єри за обідом. Натомість вони відправилися до його розкішної квартири в Нью-Йорку.

Там Гарві Вайнштейн гнівно вимагав від дівчини сексу і змусив роздягнутися. Він апелював до того, що лише таким шляхом і завдяки йому можна досягнути світової популярності, ставивши у приклад Пенелопу Крус та Гвінет Пелтроу. Як стверджує дівчина, після цього інциденту вона завершила модельну кар'єру добровільно.

Я не можу прийняти запропоноване "глобальне врегулювання" справедливим. Немає покарання для злочинців, недостатня компенсація за всіх жертв,

– обгрунтувала свій позов Кая Сокола.



Кая Сокола / Instagram / @kajafunezsokola

Нагадаємо, що один з найвпливовіших продюсерів Голлівуду спромігся уникнути покарання за сексуальні домагання. Він знайшов компроміс зі своїми жертвами і відкупився від покарання чималою сумою. Більш ніж 30 акторок та колишні працівниці його кіностудії срозділять між собою 25 мільйонів доларів. Покрити всі матеріальні витрати беруть на себе відповідальність страхові компанії, які представляють збанкрутівшу кіностудію Гарві Вайнштейна.