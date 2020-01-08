Секс-скандал продовжується: Гарві Вайнштейн отримав нові звинувачення

Горезвісний американський продюсер Гарві Вайнштейн 6 січня отримав два нові звинувачення у сексуальних домаганнях. В Лос-Анджелесі прокурори висунули звинувачення проти Вайнштейна у зґвалтуванні однієї жінки і сексуальних домаганнях до іншої.

Гарві Вайнштейн – скандальний голлівудський продюсер, про злочини якого говорять вже 2 роки. До попередніх обвинувачень додали ще два. Про це повідомляє інсайдер видання The New York Times.

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6 січня відбулося перше судове засідання в році у справі продюсера в суді Нью-Йорка. Нинішній судовий процес стосується лише двох випадків: зґвалтування та примушування до орального сексу, які сталися у 2006 та 2013 роках. Інформації щодо жертв та деталей цих імовірних злочинів наразі немає. Гарві Вайнштейн будь-яку свою провину заперечує.

Відомо, що продюсер раніше сплатив заставу та перебуває на волі, проте йому загрожує довічне ув’язнення. Судовий процес може тривати декілька тижнів.

Нагадаємо, понад 80 жінок звинуватили Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Серед них такі відомі голлівудські акторки, як Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк, Ешлі Джадд та Ума Турман. Проте одному із найвпливовіших продюсерів Голлівуду раніше вдавалося уникнути покарання за сексуальні злочини. Він відкупився від своїх жертв. Більш ніж 30 жінок, що потерпали від домагань Вайнштейна, розділять між собою 25 мільйонів доларів. Про це стало відомо в грудні минулого року.

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