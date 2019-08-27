Секс-скандал продовжується: Гарві Вайнштейн отримав нові звинувачення у суді

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Гарві Вайнштейн: продовження гучного скандалу
Гарві Вайнштейн: продовження гучного скандалу / variety.com

Вже понад 2 роки Голлівуд не припиняє говорити про скандального продюсера Гарві Вайнштейна. У понеділок, 25 серпня, до десятків обвинувачень додалось ще два.

Як повідомляє "Голос Америки", під час судового засідання Гарві Вайнштейн не визнав себе винним у численних сексуальних домаганнях. Окрім цього, він з усмішкою вислухав нові дві заяви, які судді приєднали до резонансної справи. 

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За даними американських ЗМІ, звинувачення поступили від зірки серіалу "Клан Сопрано" Аннабелли Шорри. Акторка активно підтримувала рух #MeToo, створений для протидії сексуального насилля. Тоді в коментарі журналу New Yorker вона заявила, що Вайнштейн зґвалтував її у неї вдома в 1993 році. Сам продюсер раніше спростовував цю заяву, стверджуючи, що інтимні стосунки не були насильницькими. 

Окрім цього, журналісти знайшли пояснення, чому Аннабелла Шорра звернулась до суду настільки пізно. Акторка прагне, щоб її заява потрапила у початкові звинувачення, відтак вона змогла б дати офіційні свідчення у залі суду. Однак служителі Феміди вже відкликали клопотання, оскільки зірка не розповіла свою історію присяжним. 

Водночас адвокати Гарві Вайнштейна назвали заяву Шорри відчайдушною спробою зробити щось в останній момент. Судове засідання перенесли на 6 січня 2020 року. 

У чому звинувачують Гарві Вайнштейна?Гучний секс-скандал за участю продюсера спалахнув у 2017 році. Тоді понад 100 жінок звинуватили Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Після оприлюднення перших заяв проти Вайнштейна в США почав активно діяти рух проти таких злочинів. 

Офіційно Гарві Вайнштейну висунули тільки три звинувачення. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.

Гарві Ванштейн
Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань / LifeStyle 24
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Гарві Вайнштейн Голлівуд Секс-скандал
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