Секс-скандал у королівській родині: принц Ендрю спростував звинувачення у педофілії

Герцог Йоркський опинився у центрі гучного скандалу. Принца Ендрю звинувачують в інтимних стосунках з однією з найвідоміших жертв Джеффрі Епштейна – Вірджинією Робертс Джуффре. Однак сам представник британської монархії з усіх сил намагається спростувати всі чутки.

Чому принц Ендрю опинився в секс-скандалі

На початку серпня 2019 року в одній з американських в'язниць скандальний мільярдер Джеффрі Епштейн покінчив життя самогубством. Його засудили за секс-торгівлю та педофілію. Однак смерть чоловіка привернула ще більшу увагу ЗМІ, відтак журналісти дізнались імена його клієнтів, серед яких був принц Ендрю.

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Одразу після резонансних новин Букінгемський палац заперечив правдивість цієї інформації. Окрім цього, сам принц Ендрю також заявляв, що не мав інтимних стосунків з неповнолітніми дівчатами та вважає помилкою спілкування з Джеффрі Епштейном. Проте це не допомогло герцогу Йоркському очистити своє ім'я.

Одна з найвідоміших жертв Епштейна Вірджинія Джуффре, якій наразі 35 років, заявила, що таки мала інтимні стосунки з британським принцом. Вперше вони зустрілись, коли їй було 17 років. За словами Вірджинії, тоді герцог Йоркський напоїв її горілкою в елітному лондонському клубі Tramp, після чого займався з нею сексом. Окрім цього, жінка стверджує, що принц Ендрю двічі бачився з нею та не був жорстоким.

Він не був грубим чи щось таке... Я просто не могла повірити в це. Я не могла повірити, що навіть королівські особи були залучені до цього,

– розповіла Вірджинія Джуффре.

“Ghislaine said, ‘He’s coming back to the house. And I want you to do for him (Prince Andrew) what you do for Epstein.’” Virginia Roberts Giuffre shares details about her previous encounter with Prince Andrew at Ghislaine Maxwell’s London townhome. pic.twitter.com/IZVYaIfdTt — TODAY (@TODAYshow) 20 вересня 2019 р.

Реакція принца Ендрю на звинувачення

У своїй заяві Вірджинія зізналась, що принц Ендрю дуже пітнів, коли танцював з нею у нічному клубі. Ці слова стали головними у захисті герцога Йоркського, який стверджує, що через захворювання не міг пітніти. Як передає таблоїд Mirror, син Єлизавети ІІ мав "передозуванням адреналіну", що дало збій у його організмі.

Є невелика проблема з потовиділенням, тому що у мене є своєрідне захворювання, яке полягає в тому, що я не міг пітніти тоді,

– стверджує принц Ендрю.

Окрім цього, представник британської монархії заявив, що всі заяви Вірджинії Джуффре – вигадка. Принц переконує, що 10 березня 2001 року не міг відпочивати у нічному клубі, адже був у Pizza Express зі своєю донькою принцесою Беатріс, якій тоді було 12 років, а потім відпочивав вдома. Відвідування цього закладу було незвичним для герцога, тому він і запам'ятав цю дату.

Прокоментував син Її Величності і єдину світлину, на якій постав із жертвою секс-скандалу. За словами принца Ендрю, він не пам'ятає, коли і за яких обставин зробив фото із Вірджинією Джуффре. Окрім цього, герцог припустив, що світлина може бути фейковою, адже її справжність не можуть довести.

Наприкінці інтерв'ю принц Ендрю вкотре заявив, що шкодує про дружбу з Джеффрі Епштейном. Герцог Йоркський був знайомий зі скандальним мільярдером з 1999 року, а після звільнення "бізнесмена" з-під варти син Єлизавети ІІ неодноразово мав бесіди з ним, що вказувало на його причетність до педофільних злочинів.



Принц Ендрю потрапив в секс-скандал / Mirror