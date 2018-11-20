Секс у великому місті – 3: у новому фільмі помре один із головних героїв

З'явилися подробиці знімання фільму "Секс у великому місті – 3", який, найімовірніше, стане завершальним у популярному проекті, що розпочався у 1998 році. Так, головна героїня Керрі Бредшоу, яку грає акторка Сара Джесіка Паркер, стане вдовою.

Про це повідомляє видання Vanity Fair.

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Одна з найбільш очікуваних прем'єр у світі – "Секс у великому місті – 3" – вже на етапі підготовки до зйомок не обійшлася без гучних скандалів. У центрі сюжету буде Керрі Бредшоу, яка на початку фільму стане вдовою: її чоловік Містер Біг (актор Кріс Нот) помре від серцевого нападу і у героїні почнеться нове життя.

Третя частина повинна бути історією не про чотирьох жінок, а про те, як Керрі стає вдовою і переживає смерть Біга,

– розповів журналіст Джейм Ендрю Міллер.



Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот у "Секс у великому місті"

Крім того, акторка Кім Кеттролл, яка грала роль Саманти Джонс, відмовилася від проекту. Вона пояснила, що не хоче зніматися через те, що сценарій буде сконцентрований повністю на героїні Сари Джесіки Паркер – Керрі Бредшоу.



Кім Кеттролл відмовилася грати Саманту Джонс у "Секс у великому місті – 3"

Відомо, що зйомки фільму розпочнуться в 2019 році. Стрічка буде сконцентрована більше на психологічних проблемах головної героїні і сучасного суспільства.