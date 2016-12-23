Секс з неповнолітніми та домагання: режисер "Богемної рапсодії" отримав скандальні звинувачення

Голлівудський режисер Брайан Сінгер, який працював над створення фільму "Богемна рапсодія", опинився в епіцентрі секс-скандалу. Четверо чоловіків заявили, що стали жертвами сексуального насилля, коли були ще неповнолітніми.

Секс-скандали у Голлівуді – це далеко не новинка. Щоразу відомі продюсери, актори, режисери отримують резонансні звинувачення, які згодом можуть впливати і на їх кар'єру.

Читайте також: Екс-хлопець Ріанни грубо прокоментував звинувачення у груповому зґвалтуванні

У черговому скандалі опинився талановитий режисер Брайан Сінгер, повідомляє The Guardian. Четверо чоловіків заявили, що стали жертвами його сексуальних домагань. Деякі з авторів резонансних звинувачень стверджували, що мали інтимні стосунки з режисером, коли їм ще не було 18 років.

Ймовірна жертва насилля Віктор Вальдовінос розповів, що Брайан Сінгер його зґвалтував у 1998 році. Тоді 13-річний хлопець брав участь у зйомках фільму "Здібний учень". Режисер напав на Віктора у гримерці. Окрім цього, ще один чоловік на ім'я Бен зізнався, що мав оральний секс із Брайаном Сінгером, коли йому було 17 – 18 років.

Інші жертви сексуального насилля не хотіли розголошувати свої справжні імена, тому обрали псевдоніми. Чоловіки пригадали, що мали інтимні стосунки з хтивим режисером, коли їм було 17 та 15 років. За їхніми словами, Брайан Сінгер знав, що хлопці неповнолітні, тому свідомо пішов на порушення закону.

Наразі режисер не коментує резонансні звинувачення. За інформацією ЗМІ, він вже звернувся до своїх юристів, аби залагодити скандал. Це не вперше Брайан Сінгер опиняється в епіцентрі гучних заяв. У 2017 році Сезар Санчес-Гусма стверджував, що режисер зґвалтував його у віці 17 років. Сталось все на приватній яхті, тому адвокати зуміли спростувати всі звинувачення.