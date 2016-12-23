Секс з неповнолітніми та домагання: режисер "Богемної рапсодії" отримав скандальні звинувачення

523 Читать новость на русском
Режисер "Богемної рапсодії" Брайан Сінгер опинився в центрі секс-скандалу
Режисер "Богемної рапсодії" Брайан Сінгер опинився в центрі секс-скандалу / www.vanityfair.com

Голлівудський режисер Брайан Сінгер, який працював над створення фільму "Богемна рапсодія", опинився в епіцентрі секс-скандалу. Четверо чоловіків заявили, що стали жертвами сексуального насилля, коли були ще неповнолітніми.

Секс-скандали у Голлівуді – це далеко не новинка. Щоразу відомі продюсери, актори, режисери отримують резонансні звинувачення, які згодом можуть впливати і на їх кар'єру. 

Читайте також: Екс-хлопець Ріанни грубо прокоментував звинувачення у груповому зґвалтуванні

У черговому скандалі опинився талановитий режисер Брайан Сінгер, повідомляє The Guardian. Четверо чоловіків заявили, що стали жертвами його сексуальних домагань. Деякі з авторів резонансних звинувачень стверджували, що мали інтимні стосунки з режисером, коли їм ще не було 18 років. 

Ймовірна жертва насилля Віктор Вальдовінос розповів, що Брайан Сінгер його зґвалтував у 1998 році. Тоді 13-річний хлопець брав участь у зйомках фільму "Здібний учень". Режисер напав на Віктора у гримерці. Окрім цього, ще один чоловік на ім'я Бен зізнався, що мав оральний секс із Брайаном Сінгером, коли йому було 17 – 18 років. 

Інші жертви сексуального насилля не хотіли розголошувати свої справжні імена, тому обрали псевдоніми. Чоловіки пригадали, що мали інтимні стосунки з хтивим режисером, коли їм було 17 та 15 років. За їхніми словами, Брайан Сінгер знав, що хлопці неповнолітні, тому свідомо пішов на порушення закону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bryan Singer (@bryanjaysinger)

Наразі режисер не коментує резонансні звинувачення. За інформацією ЗМІ, він вже звернувся до своїх юристів, аби залагодити скандал. Це не вперше Брайан Сінгер опиняється в епіцентрі гучних заяв. У 2017 році Сезар Санчес-Гусма стверджував, що режисер зґвалтував його у віці 17 років. Сталось все на приватній яхті, тому адвокати зуміли спростувати всі звинувачення. 

Теги: LifeStyle Секс-скандал Діти і неповнолітні Голлівуд
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Натхнення від Givenchy: ефектні образи в колекції весна–літо 2019
сьогодні 17:01 Натхнення від Givenchy: ефектні образи в колекції весна–літо 2019
1074
Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
сьогодні 14:21 Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
792
Карл Лагерфельд вперше не вийшов на подіум: чим запам'ятався показ Chanel
22 січня 21:02 Карл Лагерфельд вперше не вийшов на подіум: чим запам'ятався показ Chanel
1025
"Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
22 січня 15:32 "Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
1546
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
22 січня 12:05 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
11264
#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
21 січня 20:10 #10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
2007
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук