"Секс за наймом": Раян Рейнольдс пожартував про стосунки із дружиною

Голлівудський актор Раян Рейнольдс став гостем шоу "Елен Дедженерес", під час якого вони з ведучою обговорювали плани пари на майбутнє і гаряче пожартували на рахунок їхнього особистого життя з Блейк Лайвлі.

Зірка "Дедпулу" відзначився своїм почуттям гумору на популярному американському ток-шоу "Елен Дедженерес". Він жартома сказав про їхні інтимні стосунки з Блейк Лайвлі в ході розмови про їхніх дітей. До слова, їх у пари двоє – трирічна Джеймс і дворічна Інес.

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Розповідаючи про своїх дочок, Раян Рейнольдс зазначив: "Так, це стається від сексу".

Тобто секс у тебе був лише двічі за все життя?,

– підхопила жарт Еллен.

Раян відповів: "Так, всього два рази. Це робота за наймом. Я чекаю на третє запрошення".



Раян Рейнольдс на шоу "Елен Дедженерес" / Скріншот з відеоролика

Глядачі у залі голосно і довго реготали з відвертих жартів актора та Еллен. Ймовірно, шанувальники очікували, що Раян зізнається про планування третьої дитини, однак йому довелось їх розчарувати. "Третьої дитини ми з Блейк поки що не плануємо", – зазначив зірка "Дедпулу".