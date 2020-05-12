Сексапільна Демі Роуз оголила груди в джинсовій куртці: приголомшливі фото

Запальна брюнетка продовжує радувати шанувальників запаморочливими та еротичними фото. Днями вона поділилася світлинами, на яких продемонструвала пишний оголений бюст.

Демі Роуз вкотре доводить, що її сексуальності та пристрасності немає меж. Вона впевнена у собі та сміливо публікує навіть найвідвертіші кадри. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася чергова серія звабливих знімків.

Читайте також: Демі Роуз похизувалася декольте у халаті з мереживом: звабливі фото

Зірка британського модельного бізнесу зробила публікацію з нагоди того, що її аудиторія підписників в інстаграмі становить вже 14 мільйонів користувачів мережі. Вона постала перед камерою у джинсовій куртці та трусиках від бікіні, які прикривали її інтимні зони. Вбрання Роуз одягнула так, що ледве прикрила свої пишні оголені груди.

Вуха Демі прикрашали мінімалістичні сережки. Вона зробила фірмовий макіяж у нюдових відтніках та з коричневим блиском на губах, а довге волосся вклала в локони. На її обличчі сяє неймовірна усмішка.



Демі Роуз з оголеними грудьми та в джинсовій куртці / Instagram / @demirose



Демі Роуз похизувалася оголеним бюстом / Instagram / @demirose