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Сексапільна Демі Роуз оголила груди в джинсовій куртці: приголомшливі фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirose

Запальна брюнетка продовжує радувати шанувальників запаморочливими та еротичними фото. Днями вона поділилася світлинами, на яких продемонструвала пишний оголений бюст.

Демі Роуз вкотре доводить, що її сексуальності та пристрасності немає меж. Вона впевнена у собі та сміливо публікує навіть найвідвертіші кадри. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася чергова серія звабливих знімків. 

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Зірка британського модельного бізнесу зробила публікацію з нагоди того, що її аудиторія підписників в інстаграмі становить вже 14 мільйонів користувачів мережі. Вона постала перед камерою у джинсовій куртці та трусиках від бікіні, які прикривали її інтимні зони. Вбрання Роуз одягнула так, що ледве прикрила свої пишні оголені груди. 

Вуха Демі прикрашали мінімалістичні сережки. Вона зробила фірмовий макіяж у нюдових відтніках та з коричневим блиском на губах, а довге волосся вклала в локони. На її обличчі сяє неймовірна усмішка.

Демі Роуз
Демі Роуз з оголеними грудьми та в джинсовій куртці / Instagram / @demirose

Демі Роуз
Демі Роуз похизувалася оголеним бюстом / Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Стиль і мода Демі Роуз
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