Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними оголеними формами: фото 18+

Демі Роуз невпинно розбурхує мережу. Британська модель вкотре поділилася світлиною, на якій продемонструвала свої пишні оголені форми. Прихильники не перестають висловлювати захоплення.

Секс-символ сучасності продовжує наповнювати стрічку на особистій сторінці в інстаграмі еротичними фотографіями. Демі не боїться поставати перед камерою навіть у найвідвертіших образах. Вона неодноразово позувала у різноманітних рекламних кампаніях топлес, а на карантині влаштовує пікантні фотосесії вдома.

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Зірка британського модельного бізнесу поділилася кадром, який, судячи з геолокації, був зроблений у її лондонській квартирі. Роуз зображена, лежачи на білосніжному ліжку, а поруч із нею бачимо плюшевого світло-коричневого ведмедика. Ліжко прикрашене гірляндою із декоративних троянд насиченого рожевого кольору.

Проте найбільше привертає увагу зваблива поза знаменитості та її вбрання. На ній видно лише чорний бюстгальтер, який ледве прикриває інтимні зони пишних грудей. Також бачимо ледь помітні трусики. Волосся Демі вклала в легкі локони, а на обличчі зробила свій фірмовий макіяж в нюдових відтінках і з коричневим блиском на губах. Вуха, як зазвичай, прикрашають мінімалістичні сережки.

Такий пікантний кадр швидко створив активні обговорення в мережі. Менш, ніж за добу користувачі вподобали його понад пів мільйона разів та залишили сотні коментарів.



Сексапільна Демі Роуз / Instagram / @demirose