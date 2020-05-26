24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними оголеними формами: фото 18+

- Читать новость на русском
Демі Роуз похизувалася оголеними формами
Демі Роуз похизувалася оголеними формами / Instagram / @demirose

Демі Роуз невпинно розбурхує мережу. Британська модель вкотре поділилася світлиною, на якій продемонструвала свої пишні оголені форми. Прихильники не перестають висловлювати захоплення.

Секс-символ сучасності продовжує наповнювати стрічку на особистій сторінці в інстаграмі еротичними фотографіями. Демі не боїться поставати перед камерою навіть у найвідвертіших образах. Вона неодноразово позувала у різноманітних рекламних кампаніях топлес, а на карантині влаштовує пікантні фотосесії вдома. 

Читайте також Демі Роуз засвітила оголені груди в оранжевому купальнику: гаряче фото

Зірка британського модельного бізнесу поділилася кадром, який, судячи з геолокації, був зроблений у її лондонській квартирі. Роуз зображена, лежачи на білосніжному ліжку, а поруч із нею бачимо плюшевого світло-коричневого ведмедика. Ліжко прикрашене гірляндою із декоративних троянд насиченого рожевого кольору. 

Проте найбільше привертає увагу зваблива поза знаменитості та її вбрання. На ній видно лише чорний бюстгальтер, який ледве прикриває інтимні зони пишних грудей. Також бачимо ледь помітні трусики. Волосся Демі вклала в легкі локони, а на обличчі зробила свій фірмовий макіяж в нюдових відтінках і з коричневим блиском на губах. Вуха, як зазвичай, прикрашають мінімалістичні сережки.

Такий пікантний кадр швидко створив активні обговорення в мережі. Менш, ніж за добу користувачі вподобали його понад пів мільйона разів та залишили сотні коментарів. 

Демі Роуз
Сексапільна Демі Роуз / Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Еротика Демі Роуз
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Найкращі фільми за рейтингом IMDb, які вже встигли підкорити світ
сьогодні , 16:00 Найкращі фільми за рейтингом IMDb, які вже встигли підкорити світ
Юлія Михайлова
Майстер-класи від Олега Скрипки, Злати Огнєвич та інших: чому навчають зірки у мережі
25 травня , 17:20 Майстер-класи від Олега Скрипки, Злати Огнєвич та інших: чому навчають зірки у мережі
Юлія Михайлова
Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
25 травня , 11:50 Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
Квітослава Туз