Сексапільна Белла Хадід вразила фанів пишними формами: фото 18+

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Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Супермодель Белла Хадід у чорній перуці розбурхала уяву своїх шанувальників у соціальних мережах гарячим знімком без спідньої білизни.

Спокусливе фото 22-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 25,9 мільйона підписників.

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На світлині Хадід позує оголеною у провокативному образі з короткою зачіскою і чорним кольором волосся. З аксесуарів на моделі лише чорні шкіряні рукавиці, прикрашені дорогоцінними кільцями та браслетами.

Зірка прикрила пишні груди руками та загадково дивиться у сторону. Белла зазначила, що цей кадр був зроблений для видання Pop magazine ще у серпні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Не менш сексуальними були й інші фото зі зйомки для журналу Pop. На іншому кадрі Белла Хадід з'явилася у шкіряній куртці, також засвітивши оголені груди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Белла Хадід Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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