Зваблива Белла Хадід знялася у відвертому відео до Дня народження бойфренда
Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід, яка зустрічається з 29-річним співаком The Weeknd (справжнє ім'я – Ейбел Макконен Тесфає), підготувала оригінальний подарунок до Дня народження коханого, 16 лютого.
Белла опублікувала звабливе відео, яке зняла до треку Lost In The Fire, на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, трек записав The Weeknd спільно з французьким ді-джеєм Gesaffelstein.
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Ролик став частиною святкового випуску подкасту Memento Mori, в якому співак ділиться з підписниками думками і улюбленою музикою.
У чорно-білому короткому відео Белла танцює в шкіряному топі і легінси і в кінці поливає себе водою.
Я сподіваюся, що ви прекрасно проведете час, слухаючи мій сет і дивлячись це невелике відео, яке ми зняли з моєю давньою подругою і колишньою однокласницею, фотографом Аланою О'Херліхі. З днем народження, малюк,
– підписала ролик Белла.
Дивіться відео з Беллою Хадід:
Згодом закохані опублікували спільні знімки у камуфляжних костюмах.
Белла Хадід і The Weeknd / Instagram / @bellahadid
Белла Хадід і The Weeknd / Instagram / @bellahadid