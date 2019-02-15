Зваблива Белла Хадід знялася у відвертому відео до Дня народження бойфренда

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Белла Хадід і The Weeknd
Белла Хадід і The Weeknd / Instagram / @bellahadid

Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід, яка зустрічається з 29-річним співаком The Weeknd (справжнє ім'я – Ейбел Макконен Тесфає), підготувала оригінальний подарунок до Дня народження коханого, 16 лютого.

Белла опублікувала звабливе відео, яке зняла до треку Lost In The Fire, на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, трек записав The Weeknd спільно з французьким ді-джеєм Gesaffelstein.

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Ролик став частиною святкового випуску подкасту Memento Mori, в якому співак ділиться з підписниками думками і улюбленою музикою.

У чорно-білому короткому відео Белла танцює в шкіряному топі і легінси і в кінці поливає себе водою.

Я сподіваюся, що ви прекрасно проведете час, слухаючи мій сет і дивлячись це невелике відео, яке ми зняли з моєю давньою подругою і колишньою однокласницею, фотографом Аланою О'Херліхі. З днем ​​народження, малюк,
– підписала ролик Белла.

Дивіться відео з Беллою Хадід: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Згодом закохані опублікували спільні знімки у камуфляжних костюмах.

Белла Хадід і The Weeknd
Белла Хадід і The Weeknd / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід і The Weeknd
Белла Хадід і The Weeknd  / Instagram / @bellahadid

blog_ava
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Теги: LifeStyle Мода Еротика Белла Хадід
Джерело: LifeStyle 24
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