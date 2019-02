Зваблива Белла Хадід знялася у відвертому відео до Дня народження бойфренда

Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід, яка зустрічається з 29-річним співаком The Weeknd (справжнє ім'я – Ейбел Макконен Тесфає), підготувала оригінальний подарунок до Дня народження коханого, 16 лютого.

Белла опублікувала звабливе відео, яке зняла до треку Lost In The Fire, на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, трек записав The Weeknd спільно з французьким ді-джеєм Gesaffelstein.

Ролик став частиною святкового випуску подкасту Memento Mori, в якому співак ділиться з підписниками думками і улюбленою музикою.

У чорно-білому короткому відео Белла танцює в шкіряному топі і легінси і в кінці поливає себе водою.

Я сподіваюся, що ви прекрасно проведете час, слухаючи мій сет і дивлячись це невелике відео, яке ми зняли з моєю давньою подругою і колишньою однокласницею, фотографом Аланою О'Херліхі. З днем ​​народження, малюк,

– підписала ролик Белла.

Дивіться відео з Беллою Хадід:

Згодом закохані опублікували спільні знімки у камуфляжних костюмах.



Белла Хадід і The Weeknd / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід і The Weeknd / Instagram / @bellahadid