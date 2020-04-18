Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми у сукні з глибоким декольте: спекотне фото
Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз не перестає ділитися з прихильниками відвертими фото. Перебуваючи на карантині, вона ледь не щодня публікує звабливі світлини. На черговому кадрі Демі продемонструвала пишні груди у сукні з глибоким декольте.
Демі Роуз точно знає, як розбурхати мережу та змусити говорити про себе. Вона сміливо показує свої спокусливі форми у привабливому одязі чи топлес. Стрічка на особистій інстаграм-сторінці Роуз переповнена пристрасними фотографіями в еротичних позах. Днями у фотологу з'явився ще один сексапільний знімок.
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Судячи з геолокації, гарячий кадр модель зробила в Лондоні. Вона постала у вишуканій сукні білого кольору з відкритими плечима та глибоким декольте. Волосся зірка вклала в ледь помітні локони і забрала набік. На обличчі зробила фірмовий макіяж з акцентом на коричневих губах.
Пишні груди роблять образ звабливим, а мила усмішка та виразний погляд додають їй ніжності та жіночності.
Британська модель Демі Роуз / Instagram / @demirose
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