Сексапільна Демі Роуз похизувалася оголеними грудьми: фото 18+

Британська модель Демі Роуз навіть під час пандемії коронавірусу публікує фото, на яких демонструє сексуальні форми. Зірка поділилася спекотною світлиною, на якій похизувалася пишними грудьми.

Знаменитість вміє зі звичайної фотосесії зробити таку, що сповнена пристрасті та еротичності. Демі є власницею пишних звабливих форм, які залюбки показує, одягаючи відверті купальники та вбрання. Перебуваєчи в ізоляції, модель поділилася архівним кадром, на якому засвітила оголені груди.

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Гаряча Демі Роуз постала перед камерою у латекстному червоному корсеті, який підкреслив її форми. До спекотного образу 25-річна блогерка підібрала латексні довгі рукавиці. На шиї була прикраса у вигляді ошийника з сердечком.

На обличчі у зірки британського модельного бізнесу сяяв насичений макіяж в природний тонах і з чорними стрілками на повіках. Волосся вкладене в легкі локони. Пристрасний погляд Демі відвела вбік і цим самим додала образу ще більшої еротичності.