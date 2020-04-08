Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми: фото 18+
Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз невпинно поширює відверті фото, на яких демонструє спокусливі форми. Чергова публікація знаменитості вкотре вразила прихильників та викликала у них захоплення.
Демі Роуз є однією із найбільш затребуваних моделей сучасності. Незважаючи на те, що модна індустрія стала на паузу через коронавірус, красуня-брюнетка не припиняє радувати шанувальників еротичними фотографіями. Нових знімків Демі з нетерпінням чекає її майже 14-ти мільйонна аудиторія в інстаграмі.
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Роуз, як і більшість зірок світового шоу-бізнесу, скасувала усі плани та залишається в ізоляції, дотримуючись правил карантину. Багато моделей діляться з підписниками архівними кадрами, а от Демі вміє перетворити домашню фотосесію на пристрасну зйомку.
На її особистій сторінці в мережі з'явилася світлина, на якій дівчина показала пишні оголені груди. Видно, що вона одягнена в бюстгалтер, що є частиною купальника. На обличчі красуня зробила макіяж в нюдових відтінках з акцентом на губах, які нафарбувала коричневим блиском. Волосся Демі вклала в ледь помітні локони.
Демі Роуз / Instagram / @demirose
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