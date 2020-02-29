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Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми: спекотні фото

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Демі Роуз / Instagram / @demirose

Знаменита британська модель Демі Роуз не втрачає жодної можливості похизуватися пишними формами. Ледь не щодня зірка публікує знімки, на яких демонструє свої принади.

Демі Роуз вкотре поділилася спекотними світлинами, на яких показала пишні груди. Цього разу дівчина одягнена не у бікіні, а у вбрання з відвертим декольте. Кадри красуня поширила на своїй сторінці в інстаграмі.

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На фотографіях зірка британського модельного бізнесу зображена на фоні Лос-Анджелеса. Вона одягнена у легке відверте вбрання блакитного кольору, яке гарно підкреслює форми знаменитості.

Волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі в Роуз бачимо легкий макіяж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Демі Роуз Еротика Новини LifeStyle LifeStyle
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