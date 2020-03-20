Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними сідницями: фото 18+

Знаменита британська модель Демі Роуз невтомно ділиться гарячими фото у відвертих образах. Як тільки з'являється нагода, зірка хизується своїми пишними формами.

Пристрасна та запальна Демі Роуз знає, як створити ажіотаж навколо своєї особистості. Кожна її публікація в інстаграмі набирає декілька сотень тисяч вподобань та неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, продовжує публікувати еротичні світлини. Нещодавно красуня-брюнетка показала знімок, на якому постала повністю оголеною, а тепер поширила кадр, на якому продемонструвала свої пишні сідниці.

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Здається, що сексуальності Демі Роуз немає меж. Вона відверта, не боїться думки оточуючих та активно публікує ті фото, які вважає потрібними. Стрічка її фотоблогу наповнена знімками у бікіні, з еротичних фотосесій та прогулянок. Проте остання фотографія зачаровує не лише красою Демі, а й пейзажем.

Кадр зроблений під час заходу сонця на фоні безмежного океану. Модель стоїть спиною до камери. Роуз одягнена в купальник ніжно-рожевого кольору, який яскраво підкреслює її спокусливі сідниці. Її волосся вкладене в легкі локони та забране на бік.



Демі Роуз на заході сонця / Instagram / @demirose