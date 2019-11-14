Сексапільна Демі Роуз приголомшила пікантними фото (18+)

24-річна британська модель знялася у відвертій фотосесії. Вона вразила своїх шанувальників оголеними світлинами на кам'яному пляжі. Вони були зроблені в популярному американському каньйоні "Червона Скеля". Підписники зірки в інстаграмі залишилися у захваті.

Британська зірка модельного світу та інтернет-простору Демі Роуз продовжила публікувати серію світлин з каліфорнійських пляжів. Раніше її образ доповнювали стрінги та капелюх. Автором світлин став глянцевий фотограф Денні Десантос.

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На нових провокативних фото зірка постала цілком оголеною. Єдиним елементом, яким вона зовсім трохи прикрила пишні груди, став шарф. Модель позувала лежачи на каменях. Граційними вигинами тіла Демі Роуз підкреслила струнку талію та прикрила інтимні місця. Її звабливий погляд лише додає світлині пікантності.

Художник і його муза,

– таємничо підписала фото Демі Роуз.

Понад тисячею захопливих коментарів віддячили "британській Кардашян" її підписники, яких вона не перестає вражати все новими й новими зйомками.

Хто така Демі Роуз? У 2015 році біографія Демі в корені змінилася: модель переїхала з Великобританії в Америку. Там Роуз відразу потрапила в реаліті-шоу Taz's Models. У ньому красиві дівчата жили в Майамі в одному будинку, тренувалися, доглядали за собою і брали участь в фотосесіях. Після цього Демі почали запрошувати в відомі журнали: її обличчя прикрашало сторінки "For Him Magazine" і "Nuts". Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine. Самовпевненість і наполегливість допомогли Демі досягнути популярності. Яскрава брюнетка не боїться сміливих висловлювань, які тільки підігрівають інтерес до її особистості. В одному з останніх інтерв'ю Роуз сказала, що її життя ідеальне. Дівчина показує форми світові, кидаючи виклик Кім Кардашьян. Демі вважає, що Кім виглядає набагато гірше за неї.