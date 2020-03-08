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Сексапільна Демі Роуз засвітила груди у відвертому купальнику: пікантне фото 18+

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Демі Роуз засвітила груди у відвертому купальнику / Instagram / @demirose

Фатальна брюнетка не любить залишатися поза увагою прихильників. Саме тому інстаграм-сторінка Демі Роуз переповнена звабливими світлинами, які з дня у день стають все гарячішими. Так, модель продемонструвала тіло у відвертому купальнику.

24-річна британка віддає перевагу еротичним зйомкам на противагу публічних виходів. Для роботи з найвідомішими світовими фотографами вона обирає мінімум одягу, який дозволить їй продемонструвати своє бездоганне тіло у повній красі. 

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Менше ніж за місяць Демі Роуз відзначить своє 25-річчя. Судячи з усього, напередодні такої знакової дати зірка готує для фоловерів особливий подарунок. На сторінках свого інстаграму вона поспішила нагадати, що до дня народження залишилося всього 20 днів. Лаконічний допис вона доповнила спокусливою світлиною, на якій позує у купальнику. 

Кадр зроблений поблизу басейну. На ній купальник срібного кольору з написом Playboy на пишних грудях. Блискучий матеріал ледь прикривав найпікантніші зони на її стрункому тілі, оголивши плоский підтягнутий живіт та великий бюст. Демі Роуз не забула й про макіяж з акцентом на насичені губи, а от волосся гаряча брюнетка скромно зібрала у низький хвіст. 

20 днів до мого дня народження... 25 настане скоро,
– прокоментувала знаменитість. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Демі Роуз
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