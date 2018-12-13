Сексапільна Ембер Хьорд прийшла на прем'єру фільму "Аквамен" без спідньої білизни: фото

32-річна американська акторка Ембер Хьорд, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі "Аквамен", відвідала прем'єру стрічки 12 грудня у Голлівуді.

На прем'єру стрічки "Аквамен" також прийшли виконавці головних ролей Джейсон Момоа і Ніколь Кідман. Найяскравіше на червоній доріжці виглядала таки Ембер.

Читайте також: У прозорому боді без білизни: Ембер Хьорд завітала на прес-конференцію у провокативному образі

Акторка одягнула напівпрозоре плаття у морському стилі зі вставками, які імітують сітку, від бренду Julien Macdonald. Свій образ зірка доповнила укладкою з ефектом мокрого волосся і яскравим макіяжем з акцентом на очі. Також Ембер Хьорд обрала золоті туфлі-човники на підборах, манікюр у тон і масивні сережки.



Ембер Хьорд на прем'єрі фільму "Аквамен" / Getty Images



Ембер Хьорд на прем'єрі фільму "Аквамен" / Getty Images



Ембер Хьорд на прем'єрі фільму "Аквамен" / Getty Images



Ембер Хьорд на прем'єрі фільму "Аквамен" / Getty Images

Натомість Ніколь Кідман обрала скромнішу сукню з рюшами від Armani Prive.



Прем'єра фільму "Аквамен" / Getty Images