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Сексапільна Емілі Ратажковскі похизувалася відвертим декольте: спекотне фото

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Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Спокуслива брюнетка полюбляє позувати у провокативних фотосесіях та публікувати пристрасні знімки. Емілі не втрачає жодної можливості, що похизуватися стрункою та привабливою фігурою. Днями знаменитість поділилася з шанувальниками вишуканим вечірнім образом, в якому продемонструвала відверте декольте.

Популярна англійська акторка та модель полюбляє ділитися спекотними кадрами на своїй сторінці в інстаграмі. Підписники з нетерпінням чекають нових світлин Ратажковскі та радо коментують їх, висловлюючи своє захоплення. Проте зірка не змушує їх довго чекати і ледь не щодня публікує еротичні змімки.

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Кожна фотографія Емілі вражає своєю пристрастю та красою. Не є винятком і нова публікація. На світлині знаменитість позує у чорній сукні на тонких бретелях та з відвертим декольте, яке доповнене тканинними вставками. Це вбрання також має розрізи по всіх довжині ніг. Серед аксесуарів обрала мініатюрні сережки чорного кольору. 

Такий образ модель доповнила красивою та акуратною зачіскою. Вона зібрала волосся у високий пучок, а з обох боків залишила по два локони, які ніжно спадають на плечі. На обличчі був макіяж в природних тонах. 

Емілі Ратажковскі
Пристрасна Емілі Ратажковскі в чорній сукні / Instagram / @emrata

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Автор: Надія Біленко
Теги: Емілі Ратажковскі Еротика LifeStyle Стиль і мода
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