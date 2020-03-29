Сексапільна Емілі Ратажковскі показала фото, на якому постала повністю голою 18+
Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі вкотре вразила прихильників еротичним фото. Зірка поділилася спокусливим кадром, на якому постала повністю оголеною.
Кожна публікація Емілі в мережі інстаграм викликає ажіотаж сереж підписників. Кількість шанувальників, які стежать за нею з усіх куточків світу складає майже 26 мільйонів осіб. Навіть, перебуваючи на карантині, знаменитість продовжує поширювати відверті та сексуальні знімки, які підкреслюють її звабливі форми.
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28-річна манекенниця більшість часу проводить вдома. Тому світлини, які з'являються на її акаунті, зроблені в дуже затишній атмосфері. Проте це не заважає Ратажковскі показувати усю свою пристрасть та неймовірну привабливість.
Модель поділилася пікантним кадром, на якому продемонструвала оголене тіло. Зірка позує на фоні вікна, сховавшись за напів прозорою шторою. Однією рукою вона прикриває груди. Таке фото гарно підкреслює її струнку та спортивну фігуру.
За три години після публікації фотографія набрала більш, ніж 700 тисяч вподобань та сотні коментарів, у яких фанати Емілі висловлювали захоплення.
Оголена Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata
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