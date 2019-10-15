Сексапільна Емілі Ратажковскі засвітила пишні груди в купальнику власного бренду

Американська модель Емілі Ратажковскі вже давно перетворила свій фотоблог в інстаграмі в еротичний фотощоденник. Подорожі, виходи на вулицю та реклами кампейнів завжди доповнені нотками пікантності, через що шанувальники дарують їй мільйони вподобань. Цього разу вона теж не відійшла від своєї "традиції".

28-річна зірка оприлюднила на власній сторінці в інстаграмі декілька спокусливих фото, де засмагала на пляжі в дуже відвертому купальнику власного бренду "Inamorata". Чорний суцільний образ з глибоким декольте підкреслив пишні груди Емілі, які ледь не оголились на фото. Для завершення свого пляжного виходу Ратажковскі обрала рожеву панаму з тигровим принтом і таку ж накидку на плечі.

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Сексуальна Емілі Ратажковскі / Instagram-Stories / @emrata

Варто додати, що ціна такого купальника під назвою "Grandview" складає 160 доларів (4 тисячі гривень). Бікіні схожих фасонів (Encinitas та Melba Bottom) також можна придбати за 160 та 80 доларів відповідно.



Купальники бренду Емілі Ратажковскі "Inamorata"