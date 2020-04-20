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Сексапільна Емілі Ратажковскі позувала топлес: фото 18+

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Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Зваблива модель Емілі Ратажковскі продовжує підігрівати інтерес до своєї особистості. Дівчина поділилася фотографією, на якій позує топлес, прикривши оголені груди руками.

Емілі Ратажковскі знає, як розбурхати мережу навіть на карантині. Її світлин з нетерпінням чекають 26 мільйонів підписників в інстаграмі. Менш, ніж за добу нова публікація набрала майже мільйон вподобань. Її активно коментують та поширюють.

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Пристрасна Емілі позує в ванній повністю оголеною. Груди модель прикрила руками. Вочевидь, дівчина зображена після душу, адже її волосся вологе. На обличчі у Ратажковскі сяє легкий макіяж з чорними стрілками на повіках. 

Спокусливості та спекотності її образу додає ще й виразний і проникливий погляд. Цей кадр ще раз демонструє, що Емілі Ратажковскі є однією із найбільш відвертих та сексуальних моделей сучасності. 


Емілі Ратажковскі прикрила оголені груди руками / Instagram / @emrata

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Емілі Ратажковскі
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