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Сексапільна Емілі Ратажковскі позувала у сітчастому бікіні

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Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі полюбляє публікувати провокативні фото та відео. Вона відверта, спокуслива, пристрасна. Емілі не має комплексів та не втрачає жодної нагоди похизуватися своєю стрункою фігурою.

Знаменита англійська акторка та модель Емілі Ратажковскі позує у еротичних фотосесіях, рекламних кампаніях та на відпочинку у відвертих образах. Зірка ділиться сексапільними світлинами з підписниками на своїй сторінці в інстаграмі. 

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Нове спокусливе відео-бумеранг Емілі привернуло увагу її прихильників та за один день набрало більш, ніж 5 мільйонів переглядів. 

На ролику Ратажковскі позує у чорному сітчастому бікіні в горошок. Однією рукою красуня прикриває груди, а іншою тримає волосся. Шию прикрашає золотий ланцюжок, а сережки у формі кілець додають ще більшої сексуальності її образу. Макіяж зі стрілками підкреслює пристрасний погляд Емілі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Емілі Ратажковскі Новини LifeStyle Еротика
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