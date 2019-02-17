Сексапільна Меган Маркл та пікантні сцени: у США покажуть фільм за участю герцогині

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Герцогиня Сассекска Меган Маркл
Герцогиня Сассекска Меган Маркл / www.gettyimages.com

Поки герцогиня Сассекська відпочивала від резонансних заяв своїх родичів, голлівудські колеги підготували для неї чергову проблему. У США планують презентувати пікантний фільм, в якому знялась дружина принца Гаррі.

Як повідомляє видання People, герцогиня Сассекська Меган Маркл не з власної волі повернеться на великий екран. Автори провокативного фільму "Посібник для хлопчиків і дівчаток, як скотитися вниз" (The Boys and Girls Guide to Getting Down) вирішили зробити ще одну прем'єру кінострічки. 

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При цьому продюсери не приховують, що саме популярність вагітної Меган Маркл спонукала їх прийняти таке рішення. За їхніми словами, кінострічка "Посібник для хлопчиків і дівчаток, як скотитися вниз" може мати приголомшливий успіх в прокаті, адже багато людей хотіли б побачити герцогиню Сассекську у пікантних сценах. 

За сюжетом фільму, американська молодь бурхливо відпочиває на вечірках Лос-Анджелеса. Однією з героїнь є Дана, яку у 2011 році зіграла Меган Маркл. У кінострічці вона приміряла чимало звабливих міні, які підкреслювали її струнку фігуру. Пікантну комедію планують показати до кінця 2019 року. 

Меган Маркл у міні-сукні
Меган Маркл у міні-сукні / The Sun

Меган Маркл у провокативній ролі
Меган Маркл у провокативній ролі​ / The Daily Mail

Герцогиня Сассекська у фільмі
Герцогиня Сассекська у фільмі / The Daily Mail

Дивіться провокативний трейлер комедії "Посібник для хлопчиків і дівчаток, як скотитися вниз" (відео):

 

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Теги: LifeStyle Кіно Меган Маркл Голлівуд Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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