Сексапільна Меган Маркл та пікантні сцени: у США покажуть фільм за участю герцогині

Поки герцогиня Сассекська відпочивала від резонансних заяв своїх родичів, голлівудські колеги підготували для неї чергову проблему. У США планують презентувати пікантний фільм, в якому знялась дружина принца Гаррі.

Як повідомляє видання People, герцогиня Сассекська Меган Маркл не з власної волі повернеться на великий екран. Автори провокативного фільму "Посібник для хлопчиків і дівчаток, як скотитися вниз" (The Boys and Girls Guide to Getting Down) вирішили зробити ще одну прем'єру кінострічки.

При цьому продюсери не приховують, що саме популярність вагітної Меган Маркл спонукала їх прийняти таке рішення. За їхніми словами, кінострічка "Посібник для хлопчиків і дівчаток, як скотитися вниз" може мати приголомшливий успіх в прокаті, адже багато людей хотіли б побачити герцогиню Сассекську у пікантних сценах.

За сюжетом фільму, американська молодь бурхливо відпочиває на вечірках Лос-Анджелеса. Однією з героїнь є Дана, яку у 2011 році зіграла Меган Маркл. У кінострічці вона приміряла чимало звабливих міні, які підкреслювали її струнку фігуру. Пікантну комедію планують показати до кінця 2019 року.



Меган Маркл у міні-сукні / The Sun



Меган Маркл у провокативній ролі​ / The Daily Mail



Герцогиня Сассекська у фільмі / The Daily Mail

Дивіться провокативний трейлер комедії "Посібник для хлопчиків і дівчаток, як скотитися вниз" (відео):