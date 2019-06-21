Сексапільна Мішель Андраде презентувала запальний трек: відео

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Мішель Андраде
Мішель Андраде / Instagram / @mishvirmish

22-річна українська співачка та телеведуча болівійського походження Мішель Андраде презентувала новий латиноамериканський хіт – пісню Tranquila.

Відео з треком було опубліковано 20 червня на офіційному YouTube-каналі Мішель Андраде.

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Пісня Tranquila ввійшла у новий альбом зірки Latino Ritmo, реліз якого заплановано на 27 червня – саме у цей день буде ще й новий сюрприз для шанувальників – кліп на ритмічну пісню. 

"Цей трек розслабляє як текіла. Tranquila означає не переживати ні про що, танцювати, розслаблятися і закохуватися", – прокоментувала композицію Мішель.

Мішель Андраде – Tranquila: дивіться відео

Мішель Андраде – Tranquila: слова пісні

Спокойно

Tranquila

А мы на закате пьем текилу

А я тебя на рассвете влюбила

Только спокойно

Tranquila

Tranquila кила кила кила кила килограмм

Tranquila кила кила кила кила килограмм

Tranquila кила кила кила кила кила кила кила

Любовь под напряжением

Смотри чтоб не убило

Easy easy больше жизни

От тебя yo estoy loca просто шизи

От тебя так кружится моя голова

Что когда я на сцене

Забываю слова

Easy easy меньше пафоса

Ты мне нравишься

С тобой останусь я

Pedir tekila чтоб любовь

Не остыла

Спокойно мальчик

Manana

Tranquila

Спокойно

Tranquila

А мы на закате пьем текилу

А я тебя на рассвете влюбила

Только спокойно

Tranquila

Спокойно

Tranquila

А мы на закате пьем текилу

А я тебя на рассвете влюбила

Только спокойно

Tranquila

Tranquila кила кила кила кила килограмм

Tranquila кила кила кила кила килограмм

Tranquila кила кила кила кила кила кила кила

Любовь под напряжением

Смотри чтоб не убило

Mucho mucho

Ты меня замучил

Убери с лица ты

Грозовую тучу

Ты бы лучше

Выглядел и круче

Если б не рассчитывал

На случай

Давай сам

Давай сам

Давай сам сам сам

Взрослый мальчик

Давай сам сам сам

Давай сам

Давай сам

Давай сам сам сам

Что ты скис-кис

Иди уж до конца

Спокойно

Tranquila

А мы на закате пьем текилу

А я тебя на рассвете влюбила

Только спокойно

Tranquila

Спокойно

Tranquila

А мы на закате пьем текилу

А я тебя на рассвете влюбила

Только спокойно

Tranquila

Tranquila кила кила кила кила килограмм

Tranquila кила кила кила кила килограмм

Tranquila кила кила кила кила кила кила кила

Любовь под напряжением

Смотри чтоб не убило

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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