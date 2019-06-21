Сексапільна Мішель Андраде презентувала запальний трек: відео
22-річна українська співачка та телеведуча болівійського походження Мішель Андраде презентувала новий латиноамериканський хіт – пісню Tranquila.
Відео з треком було опубліковано 20 червня на офіційному YouTube-каналі Мішель Андраде.
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Пісня Tranquila ввійшла у новий альбом зірки Latino Ritmo, реліз якого заплановано на 27 червня – саме у цей день буде ще й новий сюрприз для шанувальників – кліп на ритмічну пісню.
"Цей трек розслабляє як текіла. Tranquila означає не переживати ні про що, танцювати, розслаблятися і закохуватися", – прокоментувала композицію Мішель.
Мішель Андраде – Tranquila: дивіться відео
Мішель Андраде – Tranquila: слова пісні
Спокойно
Tranquila
А мы на закате пьем текилу
А я тебя на рассвете влюбила
Только спокойно
Tranquila
Tranquila кила кила кила кила килограмм
Tranquila кила кила кила кила килограмм
Tranquila кила кила кила кила кила кила кила
Любовь под напряжением
Смотри чтоб не убило
Easy easy больше жизни
От тебя yo estoy loca просто шизи
От тебя так кружится моя голова
Что когда я на сцене
Забываю слова
Easy easy меньше пафоса
Ты мне нравишься
С тобой останусь я
Pedir tekila чтоб любовь
Не остыла
Спокойно мальчик
Manana
Tranquila
Спокойно
Tranquila
А мы на закате пьем текилу
А я тебя на рассвете влюбила
Только спокойно
Tranquila
Спокойно
Tranquila
А мы на закате пьем текилу
А я тебя на рассвете влюбила
Только спокойно
Tranquila
Tranquila кила кила кила кила килограмм
Tranquila кила кила кила кила килограмм
Tranquila кила кила кила кила кила кила кила
Любовь под напряжением
Смотри чтоб не убило
Mucho mucho
Ты меня замучил
Убери с лица ты
Грозовую тучу
Ты бы лучше
Выглядел и круче
Если б не рассчитывал
На случай
Давай сам
Давай сам
Давай сам сам сам
Взрослый мальчик
Давай сам сам сам
Давай сам
Давай сам
Давай сам сам сам
Что ты скис-кис
Иди уж до конца
Спокойно
Tranquila
А мы на закате пьем текилу
А я тебя на рассвете влюбила
Только спокойно
Tranquila
Спокойно
Tranquila
А мы на закате пьем текилу
А я тебя на рассвете влюбила
Только спокойно
Tranquila
Tranquila кила кила кила кила килограмм
Tranquila кила кила кила кила килограмм
Tranquila кила кила кила кила кила кила кила
Любовь под напряжением
Смотри чтоб не убило