Сексапільна Ріанна засвітила пишні груди в білизні власного бренду: фото

Знаменита барбадоська артистка та дизайнерка Ріанна, яку видання Forbes визнало найбагатшою співачкою у світі, показала нові провокативні кадри з фотосесії для реклами власного білизняного бренду Savage x Fenty,

Нові відверті знімки Ріанна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У рекламі власного бренду співачка постала в ніжній спідній білизні, яка звабливо підкреслила пишні форми зірки.

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На серії світлин Ріанна позує в бюстгальтерах молочного та лавандового кольорів. У такий спосіб артистка рекламує власний бренд та привертає до нього чимало уваги й від шанувальників її музики.



Ріанна / Instagram / @badgalriri

Фото у лавандовій білизні з леопардовим принтом назбирало понад 5 мільйонів вподобань від користувачів у мережі протягом першої доби після публікації.

"Королева всього", "Ти виглядаєш розкішно" – пишуть зірці підписники.

Ріанна / Instagram / @badgalriri



Ріанна / Instagram / @savagexfenty