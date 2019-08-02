Сексапільна Ріанна засвітила пишні груди в білизні власного бренду: фото

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Ріанна
Ріанна / Instagram / @savagexfenty

Знаменита барбадоська артистка та дизайнерка Ріанна, яку видання Forbes визнало найбагатшою співачкою у світі, показала нові провокативні кадри з фотосесії для реклами власного білизняного бренду Savage x Fenty,

Нові відверті знімки Ріанна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У рекламі власного бренду співачка постала в ніжній спідній білизні, яка звабливо підкреслила пишні форми зірки.

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На серії світлин Ріанна позує в бюстгальтерах молочного та лавандового кольорів. У такий спосіб артистка рекламує власний бренд та привертає до нього чимало уваги й від шанувальників її музики.

Ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri

Фото у лавандовій білизні з леопардовим принтом назбирало понад 5 мільйонів вподобань від користувачів у мережі протягом першої доби після публікації.

"Королева всього", "Ти виглядаєш розкішно" – пишуть зірці підписники.

Ріанна

Ріанна / Instagram / @badgalriri

Ріанна
Ріанна / Instagram / @savagexfenty

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ріанна
Джерело: LifeStyle 24
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