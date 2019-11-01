Сексапільна Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем здійснили світський вихід у Лондоні: фото

85 Читать новость на русском
Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем
Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем / www.gettyimages.com

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі і її чоловік Джейсон Стетхем стали гостями щорічної премії Harper's Bazaar Women of the Year Awards.

На заході Розі Гантінгтон-Вайтлі отримала нагороду "Вибір редакції". Для Harper's Bazaar Women of the Year Awards. Знаменитість одягнула розкішну чорну сукню з ефектними вирізами в зоні декольте, яке прикрашене стразами.

Читайте також: В еротичній білизні: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала спокусливий образ – фото

Доповнювали ідею дрес-коду black tie Розі ефектний макіяж з акцентом на червоні губи, а також прикраси з колекції Jessica McCormack. На зірковій доріжці супермодель з'явилася з коханим чоловіком Джейсоном Стетхемом, який приміряв класичний чорний смокінг. 

"Це неймовірна честь отримати нагороду від вас (Harper's Bazaar Women of the Year Awards)... Я так пишаюся обкладинками, над якими ми співпрацювали, а також стосунками, які ми вибудували протягом усього досвіду", – наголосила Розі.

Модель згадала, коли вона була молодою дівчинкою і мріяла про кар'єру в моді, сторінки журналу завжди були нескінченним натхненням та творчістю. "І донині я відчуваю те саме", – додала Гантінгтон-Вайтлі на своїй сторінці в інстаграмі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем
Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем
​Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем
​Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем / Getty Images

blog_ava
Як автоматизувати процеси в компанії та зробити бізнес успішнішим?
сьогодні
10271
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Мода LifeStyle Розі Гантінгтон-Вайтлі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
сьогодні 12:00 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 220
Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
сьогодні 11:10 Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
Юлія Девда 1090
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 1 – 3 листопада
сьогодні 09:53 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 1 – 3 листопада
77
Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
сьогодні 09:20 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 8371
Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
31 жовтня 22:06 Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
Олена Левчук 6289
Новини
Більше новин
Залиште відгук