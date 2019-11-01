Сексапільна Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем здійснили світський вихід у Лондоні: фото

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі і її чоловік Джейсон Стетхем стали гостями щорічної премії Harper's Bazaar Women of the Year Awards.

На заході Розі Гантінгтон-Вайтлі отримала нагороду "Вибір редакції". Для Harper's Bazaar Women of the Year Awards. Знаменитість одягнула розкішну чорну сукню з ефектними вирізами в зоні декольте, яке прикрашене стразами.

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Доповнювали ідею дрес-коду black tie Розі ефектний макіяж з акцентом на червоні губи, а також прикраси з колекції Jessica McCormack. На зірковій доріжці супермодель з'явилася з коханим чоловіком Джейсоном Стетхемом, який приміряв класичний чорний смокінг.

"Це неймовірна честь отримати нагороду від вас (Harper's Bazaar Women of the Year Awards)... Я так пишаюся обкладинками, над якими ми співпрацювали, а також стосунками, які ми вибудували протягом усього досвіду", – наголосила Розі.

Модель згадала, коли вона була молодою дівчинкою і мріяла про кар'єру в моді, сторінки журналу завжди були нескінченним натхненням та творчістю. "І донині я відчуваю те саме", – додала Гантінгтон-Вайтлі на своїй сторінці в інстаграмі.



Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем / Getty Images



​Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем / Getty Images



​Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем / Getty Images