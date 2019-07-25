Сексапільна Тіна Кароль розбурхала мережу серією звабливих фото

Українська співачка продовжує показувати шанувальникам результати зйомки з фотографом Аліною Симоненко, яка була зроблена під час перебування артистки в США.

Чергові знімки зі звабливої фотосесії Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлині співачка позує у чорному топі, який відкриває плечі зірки, та екстремально коротких шортах у воді. Не менш звабливо артистка дивиться у камеру.

Шанувальники вражені стрункою фігурою 34-річної Тіни. Відтак протягом перших годин після публікації фото назбирало близько 40 тисяч вподобань та безліч компліментів.

"Дівчино, вам точно 34? Моя відповідь: 20", "Дуже гаряче", "Ти наша богиня", "Люди позаду й не підозрюють у кого фотосесія", – пишуть користувачі у мережі.



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

На іншому чорно-білому кадрі Кароль дивиться на море та спокусливо піднімає сукню. Тривалий час співачка не публікувала таких гарячих знімків, тому прихильники вражені зміною іміджу.



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol