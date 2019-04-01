Сексапільна ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі показала відпочинок на Мальдівах: фото

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Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Ізраїльська супермодель Бар Рафаелі, яка стане однією з ведучих Євробачення-2019, показала шанувальникам у соціальних мережах звабливі фото з розкішного відпочинку на Мальдівах перед початком пісенного конкурсу.

Знімки з подорожі Бар опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Поки організатори міжнародного шоу Євробачення-2019 завершують підготування до конкурсу, його ведучі мають час для відпочинку. Так, 33-річна Рафаелі, яка активно веде сій блог, насолоджується сонцем та із задоволенням розповідає про це у мережі.

"Бог живе на Мальдівах", – коротко прокоментувала серію власних знімків модель.

 

Найчастіше Бар Рафаелі показує фанатам свої "селфі" без макіяжу та знімки у трендовому одязі. До прикладу, модель позує у закритому купальнику з анімалістичним принтом.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Євробачення 2019 Новини Ізраїля
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