Сексуальна Алессандра Амбросіо показала фото з відпочинку

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Модель Алессандра Амбросіо на відпочинку
Модель Алессандра Амбросіо на відпочинку / Instagram / @Alessandra Ambrosio

Бразилійка Алессандра Амбросіо, яка отримала значну популярність під час співпраці з білизняним брендом Victoria's Secret, вирушила на відпочинок. Звідти манекенниця опублікувала серію пікантних фото, які встигли розбурхати мережу.

Після насичених зйомок та численних дефіле модель Алессандра Амбросіо разом зі своїм бойфрендом бізнесменом Джеймі Мазуром вирішили зробити собі відпустку. Пара обрала рідну для манекенниці Бразилію. Закохані зустріли у спекотній країні Новий рік, запросивши на святкування найближчих друзів.

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Однак під час романтичного відпочинку 37-річна Алессандра Амбросіо не забула й про своїх прихильників. З курорту зірка опублікувала серію знімків в купальниках, на яких показала ідеально струнку фігуру. Зокрема, Алессандра Амбросіо постала у двоколірномі пляжному вбранні, яке вигідно підкреслило форми манекенниці. У такому гарячому образі екс-"ангел" Victoria's Secret прогулялась по дерев'яній стежці з сумкою у руках, що виглядало дуже ефектно. 

Не забула зірка зробити спільні фото з подругами. Алессандра Амбросіо показала кадри з їх спільного відпочинку, зазначивши, що мріє, щоб ця відпустка тривала завжди. 

 

Теги: LifeStyle Мода Відпочинок
Джерело: 24 Канал
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