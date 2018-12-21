Сексуальна Астаф'єва та запальний Дурнєв: перший трейлер фільму "Продюсер" з’явився в мережі

Український кінематограф поповнився новими кінострічками, у яких задіяні відомі зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Фільм "Продюсер", що вийде на екрани 14 лютого 2019 року, зібрав на одному знімальному майданчику Дашу Астаф’єву, Олексія Дурнєва, Мішель Андраде та багатьох інших зірок України.

Перший трейлер української кінокартини з’явився на YouTube-каналі Producer Movie 20 грудня 2018 року. Наразі його переглянули майже 10 тисяч разів.

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Продюсер (2019): дивитись відео онлайн

Комедія від режисера Сергія Вейна та продюсерів Станіслава Тіунова, Володимира Сивоконя та Євгена Дворника повинна сподобатись всім поціновувачам дотепного кіно, що люблять якісний гумор. Виробництвом "Продюсера" зайнялась компанія Firework Sound, а над відео працювали Post Modern та Cinema Sound Production. Головні ролі в українській стрічці виконали такі зірки, як Олексій Дурнєв, Даша Астаф’єва, Michelle Andrade, Слава Камінська, Павло Зібров, Нікіта Добринін, Андре Тан, Анна Різатдінова, Олександра Кучеренко, Санта Дімопулос, Дядя Жора, TamerlanAlena та багато інших.



Фільм "Продюсер" 2019: офіційні кадри зі зйомок / Прес-служба



Фільм "Продюсер" 2019: офіційні кадри зі зйомок / Прес-служба

Історія фільму "Продюсер" розповідає про самовпевненого та самозакоханого кінопродюсера (роль виконав Олексій Дурнєв), який "зловив зірку". Він витрачає неймовірні кошти на розкішні вечірки і в час, коли йому потрібно виділити кошти на новий фільм, його гаманець виявляється порожнім. За лічені години продюсер має знайти кругленьку суму на зйомки стрічки та довести їх на знімальний майданчик за містом. Дорогою до місця призначення з ним трапляються кумедні та дуже курйозні ситуації, які різко змінюють хід усіх дій.



Фільм "Продюсер" 2019: офіційні кадри зі зйомок / Прес-служба



Фільм "Продюсер" 2019: офіційні кадри зі зйомок / Прес-служба