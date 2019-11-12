Сексуальна білявка: Демі Роуз похизувалась пишним декольте з новим іміджем

Британська модель Демі Роуз щодня вражає своїми новими публікаціями еротичного характеру. Цього разу вона поностальгувала за Геловіном, поставши в образі білявки. Її знімок, як завжди, доповнило пікантне декольте.

24-річна модель може похизуватись не лише пишними формами, за якими ретельно слідкує, а й кількістю підписників в інстаграмі, число яких невпинно зростає. Її дедалі частіше запрошують для еротичних фотосесій у журналах, а знімки з власного архіву вже давно наповнюють її блог.

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Цього разу зірка показала скромніший образ, порівняно з попередніми фото, – пишні груди в обтислій майці чорного кольору та в білій перуці, зібраній у хвіст. Свій кокетливий образ зірка підкреслила ніжним макіяжем, що складався з блиску для губ та рум'ян на вилицях.



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Варто додати, що у такій же перуці Демі постала на Геловін в образі Барбі – тоді ж вона одягала крихітне жовте бікіні. Для перуки з довгим волоссям білявого кольору вона приміряла спокусливе рожеве боді з латексу.



Демі-білявка не соромиться показувати свої пишні принади навіть у Геловін / Instagram / @demirosemawby

Хто така Демі Роуз? Демі Роуз Маубі народилася в місті Саттон Колфілд у Великобританії. У 2015 році вона переїхала в США і стала учасницею модельного реаліті-шоу TAZ'S MODELS. Наразі інстаграм-сторінка моделі нараховує 10 мільйонів підписників. У свій мікроблог дівчина викладає зйомки з фотосесій та багато провокаційних селфі. Дівчна також часто знімається оголеною.