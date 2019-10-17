Сексуальна і невимушена: Ріанна показала фігуру в купальнику у звабливому відео

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Ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri

Барбадоська виконавиця Ріанна рідко тішить фанатів відвертими кадрами, відтак новий відеоролик, на якому вона засвітила фігуру в купальнику, викликав справжній захват у фанатів.

Для стильного відпочинкового образу Ріанна одягнула роздільний купальник власного бренду Fenty і прозору накидку в підлогу чорних кольорів.

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Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

Свій look 31-річна зірка доповнила коричневими окулярами, золотистим ланцюжком на шиї і нозі, та трендовою сумкою Pouch від Bottega Veneta, яка є фаворитом в гардеробі Розі Гантінгтон-Вайтлі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Варто додати, що лише за одну добу відеоролик з Ріанною на її інстаграм-сторінці переглянули 10 мільйонів разів, а знаменитості та фанати засипали її приємними коментарями.

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Теги: LifeStyle Мода Еротика Новини LifeStyle Ріанна
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