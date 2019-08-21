Сексуальна Настя Каменських похизувалася формами у крихітному бікіні

Українська поп-виконавиця Настя Каменських насолоджується останніми літніми днями, проводячи їх поруч з басейном. Зваблива співачка, яка полюбляє продемонструвати свій стрункий животик та сідниці, не змогла не засвітити ще кілька подібних фото.

Еротичні знімки, на яких Настя Каменських демонструє свою фігуру, вже стали частиною її Instagram-сторінки. Співачка щодня ділиться інтенсивними тренуваннями, а після цього вважає за потрібне показати результат ранніх підйомів.

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Так, чергові знімки у крихітному купальному костюмі Настя показала своїй кількамільйонній аудиторії сьогодні вранці. Ймовірно, після повернення з сонячної Італії вона вирішила провести кілька днів поруч з басейном, аби перехід у робочий ритм не був надто різким.

Так, для засмагання Настя Каменських обрала чорний крихітний купальник, завдяки якому продемонструвала свої пишні груди і сідниці, а також красивий животик.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux