Сексуальна Ріанна випустила білизну до Дня Валентина: гарячі фото

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Ріанна для Savage x Fenty
Ріанна для Savage x Fenty / www.savagex.com

Барбадоська виконавиця Ріанна вже тривалий час займається дизайном та випуском білизняного бренду Savage x Fenty. Цього разу вона сама стала зіркою нового кампейну, у якому представила звабливі новинки.

Нові фотографії з’явились на офіційному сайті бренду. На світлинах лінійки "A Savage Kinda Love" зірка позує в напівпрозорому комплекті жіночої білизни, що складається з бюстгальтера та стрингів. Декоровані серця червоного кольору та пікантні зав’язки прикривають інтимні зони грудей та сідниці співачки.

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Для завершення відвертого образу Ріанна одягнула оксамитові рукавички в тон до сердець на білизні, а на голові розмістила обруч з великою аплікацією теж у формі символа Дня Валентина. Фотозйомка відбувалась на тлі фіолетивих полотен, що чудово гармоніювали з відвертим яскравим образом.

Ріанна Savage x Fenty
Ріанна для Savage x Fenty / Savage x Fenty

Ріанна Savage x Fenty
Ріанна для Savage x Fenty / Savage x Fenty

На сайті Savage x Fenty також опублікували приклади сексуальної білизни, які приміряли інші моделі. Кокетливі боді, легкі пеньюари та гарячі бікіні у рожевих, червоних та чорних тонах – все це ви зможете придбати на сайті зіркової дизайнерки. В асортименті також є аксесуари до Дня Валентина, серед яких можна знайти пояси, маски для сну, батоги та інше.

Savage x Fenty
Колекція білизни до Дня Валентина / Savage x Fenty

Savage x Fenty
Колекція білизни до Дня Валентина / Savage x Fenty

Savage x Fenty
Колекція білизни до Дня Валентина / Savage x Fenty

Savage x Fenty
Колекція білизни до Дня Валентина / Savage x Fenty

Savage x Fenty
Аксесуари до Дня Валентина / Savage x Fenty

Теги: LifeStyle Мода Еротика Стиль і мода Ріанна День Валентина
Джерело: 24 канал
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