Сексуальна русалка: Кайлі Дженнер прикрила оголені груди "мушлями"

Одна з найвідоміших американок Кайлі Дженнер вразила своїх прихильників сексуальним образом на Геловін. бізнесвумен і модель обрала провокативний костюм русалки, показавши свої звабливі форми.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають містичне свято Геловін. За традицією, люди переодягаються у костюми міфічних персонажів чи кіногероїв та відвідують гучні вечірки. Знаменитості не оминають цей ритуал, відтак у мережі діляться ефектними знімками на Геловін.

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Американська мільярдерка Кайлі Дженнер – одна з тих, хто в захваті від моторошного свята. У 2019 році вона вирішила перевтілитись у сексуальну русалку Аріель, примірявши відповідний костюм. Перед прихильниками блогерка постала у білизні у формі мушель та смарагдовій спідниці з великим розрізом. Вбрання було дуже реалістичним та підкреслювало сексуальні форми Кайлі Дженнер.

Образ знаменита мільярдерка доповнила сумочкою у формі друга Аріель – рибки Флаундера. Перука з довгим червоним волоссям, сітчасте болеро з перлинками та ефектний макіяж завершили провокативний look Кайлі Дженнер.



Сексуальний образ Кайлі Дженнер на Геловін / Instsgram / @kyliejenner

Та це не єдиний образ на Геловін, який приміряла Кайлі Дженнер. Днями вона стала запрошеною гостею ще однією костюмованої вечірки, куди прийшла у провокативному вбранні моделей Playboy. Кайлі відпочивала зі своїми подругами та, за традицією, влаштувала фотосесію перед виходом з дому.



Кайлі Дженнер в образі моделі Playboy / Instsgram / @kyliejenner