Сексуальна Стелла Максвелл сфотографувалася в улюбленій білизні: гаряче фото моделі

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Стелла Максвелл
Стелла Максвелл / Instagram / @stellamaxwell

29-річна топ-модель та "ангел" Victoria's Secret Стелла Максвелл відверто сфотографувалася у красивому комплекті білизни. Новозеландська зірка подіумів не дозволяє шанувальникам забувати, що у неї розкішна фігура.

Після участі Стелли Максвелл в міланському тижні моди, де вона дефілювала на подіумі в одязі від Versace та Moschino, знаменитість вирішила влаштували собі лінивий день у домашньому вбранні. Проте навіть будень моделі не може пройти без розкішного і водночас стильного фото, якщо не для глянцю, то хоча б на сторінку в Instagram.

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Тим паче, якщо на ній ефектний комплект білизни від популярного бренду Victoria's Secret. Стелла Максвелл сфотографувалася в бюстгальтері та трусиках, вкритих мереживом, пудрового відтінку, позначивши улюблену марку під фото. Варто нагадати, що з 2015 року 29-річна модель гордо носить звання "ангела" Victoria's Secret.

Перед камерою модель позувала, повернувши корпус, тому, як на фото помітно, її тонку талію легко можна обхопити рукою. А над пишними сідницями та стрункими ногами Стеллі, ймовірно, доводиться активно працювати, аби підтримувати у такому ж тонусі.

Стелла Максвелл
Стелла Максвелл / Instagram / @stellamaxwell

blog_ava
Є одна людина, яка про цю історію знає все, – Щербина про справу Байдена
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Теги: LifeStyle Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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