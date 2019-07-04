Сексуальна та хижа: Тіна Кароль показала фото з пляжу

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Тіна Кароль показала фото з пляжу
Тіна Кароль показала фото з пляжу / Instagram / @tina_karol

Українська поп-діва Тіна Кароль продовжує розбурхувати мережу сексуальними знімками в гарячих образах. Днями вона опублікувала чергову серію фото, на яких засвітила ідеальну струнку фігуру.

Блог Тіни Кароль в Instagram все більше вражає її прихильників розкутими знімками. Поп-діва, яка вважається прикладом жіночності в Україні, приголомшила серією фото на пляжі, які щодня з'являються на її сторінці. 

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На нових кадрах видно, як 34-річна Тіна Кароль позує біля стильних дерев'яних билець, які ведуть до піскового пляжу. Артистка постала перед камерою в ультракоротких шортах і кроп-топі, засвітивши стрункі ноги та ідеальний прес. Спокусливий образ вона доповнила прозорими туфлями на підборах та хвилястим волоссям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Автором пікантної зйомки була фотограф Аліна Симоненко. Дівчині вдалось вмовити Тіну Кароль на таку пікантну фотосесію, коли артистка перебувала у США.

Мрії збуваються! Завжди хотіла зробити фотопроект з Тіною Кароль в Америці. Я щаслива, що Тіна його підтримала. Далі – більше,
– анонсувала Аліна Симоненко. 

Наразі мережу вже підкорюють кілька кадрів, зроблених з Тіною Кароль. Окрім білого костюма, вона постала у темному розкішному вбранні, в якому вмостилась на шезлонгу. Поп-співачка показала красу своїх струнких ніг, які на кадрі виглядали розкішно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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