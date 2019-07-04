Сексуальна та хижа: Тіна Кароль показала фото з пляжу

Українська поп-діва Тіна Кароль продовжує розбурхувати мережу сексуальними знімками в гарячих образах. Днями вона опублікувала чергову серію фото, на яких засвітила ідеальну струнку фігуру.

Блог Тіни Кароль в Instagram все більше вражає її прихильників розкутими знімками. Поп-діва, яка вважається прикладом жіночності в Україні, приголомшила серією фото на пляжі, які щодня з'являються на її сторінці.

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На нових кадрах видно, як 34-річна Тіна Кароль позує біля стильних дерев'яних билець, які ведуть до піскового пляжу. Артистка постала перед камерою в ультракоротких шортах і кроп-топі, засвітивши стрункі ноги та ідеальний прес. Спокусливий образ вона доповнила прозорими туфлями на підборах та хвилястим волоссям.

Автором пікантної зйомки була фотограф Аліна Симоненко. Дівчині вдалось вмовити Тіну Кароль на таку пікантну фотосесію, коли артистка перебувала у США.

Мрії збуваються! Завжди хотіла зробити фотопроект з Тіною Кароль в Америці. Я щаслива, що Тіна його підтримала. Далі – більше,

– анонсувала Аліна Симоненко.

Наразі мережу вже підкорюють кілька кадрів, зроблених з Тіною Кароль. Окрім білого костюма, вона постала у темному розкішному вбранні, в якому вмостилась на шезлонгу. Поп-співачка показала красу своїх струнких ніг, які на кадрі виглядали розкішно.