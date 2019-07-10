Сексуальна та ніжна: Ромі Стрейд опублікувала гаряче чорно-біле фото

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Ромі Стрейд
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Відома нідерландаська модель Ромі Стрейд, яка також є однією з "ангелів" Victoria's Secret засвітила струнку фігуру на новому знімку. Чорно-білий кадр передав неймовірну ніжність, яка доповнює сексуальність білявки.

Нову гарячу світлину відома білявка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де вона часто ділиться пікантними фото чи бекстейджем роботи. Сексуальний чорно-білий знімок, власне, також є анонсом з нової колекції білизни від Victoria's Secret.

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На фото задумана Ромі Стрейд позує на однотонному фотофоні у звабливому чорному комплекті білизни, створеному з сітки та масивних смужок. Сексуальності додала поза моделі, яку вона дуже вдало підібрала, а також панчохи, які гаряче поєдналися з бюстгальтером, трусиками і струнким голим тілом "ангела" Victoria's Secret.

Ромі Стрейд
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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