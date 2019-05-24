Сексуальна Тіна Кароль поділилась знімком, на якому видно її пружний прес

Знаменита спокусниця і зірка українського шоу-бізнесу Тіна Кароль поділилася з шанувальниками спокусливим знімком. Співачка показала фанатам результат плідної праці у спортивному залі – вона засвітила пружний прес перед камерою.

Про вміння Тіни Кароль зачарувати та закохати в себе кожного ходять легенди! Так, українська співачка справді є володаркою неабиякої харизми та спокусливості навіть тоді, коли на ній закрите вбрання. Однак вона не забуває ділитися з прихильниками й сексуальними знімками, які вкотре доводять, що вона неабияк працює над своїм тілом.

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Нове гаряче фото Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Попри те, що знімок був у чорно-білому варіанті, темні тони додали ще більше спокусливості. На фото поп-діва українського шоу-бізнесу постала у спідній білизні, яка складалася з топа та широких трусиків. Відома кокетка сексуально поклала руку на живіт, ніби акцентуючи увагу на пружному пресові. Її погляд був грайливо направлений у камеру, а на обличчі сяяла легка усмішка.



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol