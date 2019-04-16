Сексуальне тіло і міцне здоров'я навіть у 50 років: секрети самодисципліни Вілла Сміта

Вілл Сміт завоював Голлівуд своїм гумором і простим ставленням до життя. Однак два його найвідоміші перевтілення для фільмів "Алі" та "Я легенда" здивували публіку, викликавши нову хвилю поваги. Для стрічок актору довелось змінити свій стиль життя, набути безліч корисних звичок: від постійних тренувань до корисного збалансованого харчування. Сьогодні Віллу за 50 – і він досі виглядає прекрасно!

Підготовка до фільму "Алі": набір м'язевої маси

Утім, привчивши усіх до образу безтурботного і дотепного хлопця, у 2001 році він здивував глядачів та критиків своїм перевтіленням і самодисципліною для ролі у фільмі "Алі". На екрані Сміт не лише зіграв серйозного та харизматичного боксера, він суттєво змінився і зовні. Худорлявий "дрищ" несподівано обріс горою м'язів і навіть легким жирком.

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Старання актора оцінили. За роль у фільмі "Алі" його вперше у кар'єрі номінували на Оскар. Після виходу фільму Вілл Сміт розповів, що аби влитися в образ легендарного боксера, готувався до ролі приблизно два роки

Він довго освоював манеру розмови Мохаммеда Алі. А крім того, зумів досягнути майже бездоганної схожості тілобудови, набравши 15 кілограмів м'язевої маси. Регулярні тренування не дали б бажаного результату без вдало підібраної дієти, якої Сміт неухильно дотримувався. Харчування актора було поділене на невеликі порції 6-7 разів на день.



Перевтілення Вілла Сміта у фільмі "Алі"

• Денний раціон Вілла Сміта

Розпочинав він свій день зі сніданку, до якого входили омлет, апельсиновий сік та хліб зі злаками. Другий прийом їжі о дев'ятій ранку – вівсянка зі знежиреним молоком, йогурт і один фрукт на вибір. На ланч у Сміта були індичка із броколі та ще один фрукт. І два прийоми їжі – в другій частині дня. Спочатку яєчні білки або тунець із тостами. Ну і врешті крапку Віл ставив пастою із твердих (товстих) сортів пшениці. Бонус до цього – на вибір індичка, стейк або риба.

• Сухофрукти: користь і небезпека

До згаданої вівсянки Вілл Сміт зазвичай додавав банан та сухофрукти, зокрема – родзинки. Сушені фрукти – щось на зразок сезонної вітамінної допомоги. Вони можуть поповнити наш організм корисними речовинами в будь-яку пору року. Тут в залежності від фрукта може бути цілий розсип усього – вітаміни А і В, клітковина, магній, кальцій, калій, фосфор, йод, залізо та натрій.

Однак при купівлі сухофруктів потрібно пам’ятати, що процес їх виготовлення часто відбувається не без допомоги хімічних речовин. Зокрема, надто красивий і блискучий колір чорносливу, кураги чи родзинок нерідко наслідок дії діоксиду сірки. Крім того, тут можуть застосовувати отруйні миючі засоби, які в підсумку опиняються у вашому організмі. То ж парадокс, але зазвичай менш привабливі на вигляд сухофрукти, як правило, не містять шкідливих для організму людини речовин.



Сухофрукти корисні, однак якщо їх правильно вибрати

• Індичка: краще менше ніж отруту

Крім того не складно помітити, що головним джерелом білків для Віла Сміта є індичка, а не здавалося би більш популярна у зірок – курятина. З погляду дієтології між обома птахами, якщо опустити деталі, можна сміливо ставити знак рівності. Калорійність у філе обох практично однакова, як і кількість білку. Жирів зовсім не багато що там, що там.

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А от за мікронутрієнтним складом індичка все ж трохи попереду. Тут майже утричі більше кальцію ніж в курятині, заліза стільки ж як у, скажімо, яловичині. А за кількістю фосфору пташка несподівано конкурує із рибою.

Філе індика, щоправда, і трохи дорожче ніж куряче. Приблизно 130-140 гривень за кілограм проти 100 гривень. Ціна до слова може стати хорошим індикатором якості м’яса птиці. Адже при виборі насамперед слід звернути увагу на те, чи сертифікований його виробник.

Важливо, аби куплена птиця була вирощена на натуральних кормах без препаратів, що стимулюють її ріст. В протилежному випадку є ризик, що філе замість очікуваної користі, принесе шкоду організму. Це точно той випадок, коли краще купити нехай і трохи менше, але напевне якісний продукт.

Підготовка до фільму "Я легенда": кардіотренування і гармонійни розвиток тіла

А от для того, щоб влитися в образ героя одного із наступних фільмів "Я легенда", Віллу Сміту потрібно було уже не набрати, а скинути вагу. Схуднути на 10 кілограмів актору допомогла методика зіркового тренера Дерела Фостера. Згідно з нею Сміта чекали щоденні кардіотренуванння: біг та ходьба по біговій доріжці.



Вілл Сміт у фільмі "Я легенда"

Силові вправи доповнювали заняття боксом із професійним інструктором. Нестандартність підходу Фостера полягала у тому, що під час одного тренування Сміт проробляв не одну, а дві групи м’язів. Наприклад, груди та спину і водночас поперек та прес. Це допомогло гармонічно розвинути тіло, знизити відсоток жиру у організмі із 12% до 7,5% та в підсумку – виглядати як супермен.

На додачу до дієти Віл Сміт відмовився від фаст-фуду і взагалі будь-якої нездорової їжі. Підготовка до ролей у фільмах "Алі" та "Я легенда" суттєво змінила життя актора. Він не лише постійно стежить за своїм тілом, а й виробив чимало корисних звичок, які допомагають досягати успіхів у повсякденному житті.

"Я вважаю, що самодисципліна – це любов до самого себе. Я бачу це так. Ти говориш собі: "Послухай друже. Я знаю, що ти хочеш поїсти піци, і що вона насправді дуже смачна. Але я не можу дозволити тобі її з'їсти. Тому що коли ти її з'їси – будеш почуватися як мішок лайна. Я надто тебе люблю, щоб дозволити їсти цю їжу. Самодисципліна стала якимось поганим словом. Але я не хочу говорити про неї у такому ключі. Я вважаю, що, відмовляючись від задоволення тут і зараз, в підсумку ми отримуємо самоповагу у довгостроковій перспективі", – розповів Вілл своїм фанам.

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Самодисципліна, гумор, позитивний настрій та постійна робота над собою – усі ці прості речі допомогли Вілу Сміту стати одним із найуспішніших акторів сучасності. Ну й звісно без цього всього він точно б не перетнув 50-річний рубіж у такій формі і у такий карколомний спосіб – стрибнувши з гелкоптера на банджі джампінгу.