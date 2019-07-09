Сексуальне тіло у 50 років: прості секрети від зірки "Дедпул" Джоша Броліна

Останні фільми зі серії "Месників" зібрали у прокаті майже п'ять мільярдів доларів. Частина цього успіху завдячує, зокрема, старанням фіолетового антагоніста Таноса. А точніше актора, який ховався всередині цього велетня – Джоша Броліна.

В акторській кар'єрі Джоша Броліна є багато крутих ролей, утім, жодна з них не вимагала особливої фізичної форми. До прикладу, непробивні м'язи для ролі Таноса Джошові просто домалювали разом із фіолетовою шкірою та видатним підборіддям.

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Однак, пірнувши у світ супергеройського кіно, Броліну таки довелося змінювати своє тіло, аби відповідати тутешнім стандартам.

Джош Бролін у ролі Таноса у фільмі "Месники":

Ба більше, що окрім ролі Таноса, Джошові запропонували зіграти й іншого вигаданого персонажа із надлюдськими здібностями – Кейбла у стрічці "Дедпул-2". І тут допомоги від комп'ютерних художників було вже значно менше.



Джош Бролін у фільмі "Дедпул"

Спортзал у 50 років

Через вимоги до ролей актор вперше в житті подався до спортзалу. В майже 50 років Бролін дебютував із гантелями у руках і йому сподобалося. Тому, якщо ви у свої 30, 40 або 50 років ставити запитання – чи не запізно змінити стиль свого життя на здоровий? Відповідь однозначна – якщо ви над цим задумалися, значить ще не пізно.

• Як тренуватись у старшому віці

Чим ви старші, тим обережніше слід підходити до фізичних навантажень. Бролін рекомендує метод, який допоміг йому самому втягнутися у процес. Почати із коротких та не надто складних тренувань, приблизно по пів-години у день. Водночас працювати лише до того моменту, поки відчуєте перші ж ознаки виснаження чи дискомфорту.



Джош Бролін почав займатись спортом у віці 50 років

Джош запевняє, що через місяць такого підходу, ви відчуєте, як тіло саме проситиме фізичних навантажень і тоді вже можна думати про перехід із зони комфорту до виснажливіших тренувань через біль. Крім того варто, щоб за вашими вправами пильно слідкував кваліфікований тренер, аби мінімізувати ризик травм, відновлюватися від яких з віком, звісно, складніше.

Харчування Джоша Броліна

Однак дорога до здорового життя лежить не тільки через спортзал, а й через кухню. Тут у Джоша Броліна теж повний порядок.

• Відмова від хліба та цукру

Захопившись власним здоров'ям, актор глобально переглянув свій раціон. Він повністю відмовився від хліба та цукру. Настільки радикальний підхід не є обов'язковим, якщо пам'ятати про міру та обирати якісні продукти. Але обійтися без хліба і цукру дійсно можна – ви нічого не втратите, а тримати калорійність свого раціону в розумних межах стане значно простіше.

До того ж, з віком обмін речовин у нашому організмі потроху сповільнюється. Тож чим ви старші, тим пильніше доводиться слідкувати за тим, що і скільки потрапляє до рота.

Вуглеводи у раціоні Броліна

Відмовившись від цукру та хліба, Бролін й інші вуглеводи у своїй тарілці суттєво обмежив. Власне, він їсть їх лише вранці і здебільшого це чорний рис.

Чим корисний чорний рис? Це не зовсім рис, а споріднена йому рослина Цицанія. Хоча частіше його називають саме "чорним", "диким" або "водяним" рисом. У чорному рисі багато вітамінів, мінеральних речовин, антиоксидантів. Водночас це низькокалорійний продукт – лише близько 100 кілокалорій на 100 грамів.

Однак, він у кілька разів дорожчий за свій білий аналог. Якщо для Джоша Броліна проблеми не має, то для більшості із нас це все ж, на жаль, продукт не на щодень.



Смачна страва з чорного рису

• Користь та шкода білого рису

Традиційний білий рис 80% своїх поживних речовин втрачає у процесі очищення. Трохи краща ситуація із пропареним варіантом крупи. Завдяки цьому процесу користі у зерні зберігається більше. Також краще обирати довгозернисті сорти, а не круглі, адже у них менше крохмалю.

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Якщо на чорний рис грошей не вистачає, а бурий ліньки довго варити, то білий рис, звісно, можна їсти. Однак робити його основою власного раціону, все ж не варто. Від інших круп, до прикладу, гречки чи пшона, користі отримаєте більше.

Білок у раціоні Броліна

Закинувшись вуглеводами зранку, згодом впродовж дня Джош Бролін налягає на білкові продукти. Тут звичне для зіркових людей меню – куряче філе, лосось, яйця і гриби. Останні часто ігнорують при складанні здорового меню.

• Користь та шкода грибів

Гриб чомусь вважають смачним, але не надто корисних продуктом. Однак це абсолютна нісенітниця. Навіть найпопулярніші на полицях наших супермаркетів печериці можуть похвалитися антибактеріальним та імуностимулювальним ефектом.



Печериці містять у собі багато білку

Доведено, що простенькі гливи здатні суттєво знижувати рівень холестерину у крові. В обох дійсно багато білку, який хоч і поступається тваринному за амінокислотним набором, але насправді не так відчутно. Ба більше, у грибах не бракує вітамінів та неординарних речовин – бета-глюканів, що нині використовують у подоланні негативних ефектів хіміотерапії.

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Кожен може брати приклад з Джоша Броліна. Чекати до 50-ти років із тим, аби активно взятися за своє здоров'я, мабуть, все ж не слід, але будь-який вік точно не перешкода, аби все ж стати на цей шлях.