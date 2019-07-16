Сексуальні фото Слави Камінської, які підкорили мережу

Запальна, талановита та харизматична Слава Камінська святкує 35-річчя. Солістка гурту "НеАнгели" не тільки відома завдяки своїй вокальній кар'єрі, але й успішному блогу. У день народження Слави Камінської журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найефектніші її фото, які вже встигли підкорити мережу.

Мабуть, ще змалку Слава Камінська знала, що колись стане відомою співачкою. Одеситка ще у шкільні роки займалась вокалом, а після завершення школи почала професійно вивчати музику.

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Дебют Слави Камінської на телеекранах відбувся у 2005 році. Тоді зірка спільно зі своїм одногрупником Андрієм Скориним взяла участь у розважальних проектах "Острів спокус" та "Народний артист". Ймовірно, саме вони й стали щасливим квитком Слави Камінської до світу шоу-бізнесу.

Яскраву та харизматичну вокалістку помітив продюсер Юрій Нікітін, який у 2006-му створив гурт "НеАнгели". До колективу він запросив Славу та Вікторію, які могли похизуватись низькими жіночими тембрами голосу. Такого дуету в українському шоу-бізнесі ще не було, тому колектив зі звабливими дівчатами одразу ж отримав шалений успіх.

Наразі Слава Камінська – одна з найвідоміших артисток України. Вона з легкістю підкорює меломанів своїм голосом та реалізовує себе в різних проектах, зокрема, нещодавно артистка знялась у фільмі "Продюсер". Попри чималу зайнятість у співачки вистачає час на виховання двох дітей та на особистий блог, який має велику популярність у мережі. При цьому Слава Камінська може похизуватись ідеальною фігурою, що залюбки робить, приміряючи сексуальну білизну або купальники.

Тож якими спекотними знімками ділилась Слава Камінська зі своїми прихильниками – дивіться у підбірці LifeStyle 24.