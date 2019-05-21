Сексуальні сестри Кардашян поділилися гарячими знімками з відпочинку

Знамениті американські сестри Хлої і Кортні Кардашян відправилися на відпочинок з великою дівочою компанією. Зірки Instagram не могли не поділитися звабливими знімками на фоні неймовірно красивих краєвидів.

Кілька днів тому сестри Хлої і Кортні представили новий сезон їхнього сімейного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Після насичених знімальних тижнів вони вирішили відпочити морально і фізично, тому відправилися на острови Теркс і Кайкос. Свіжими знімками дівчата вже поділилися на своїх сторінках в Instagram.

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Нові фото та відео, на яких сестри постають або вдвох, або у великій дівочій компанії, зроблені на фоні морських краєвидів. На одній зі світлин 40-річна Кортні та 34-річна Хлої позують на палубі розкішної білої яхти у крихітних бікіні. Запальна блондинка Хлої обрала для себе купальний костюм у трендовий леопардовий принт, а гаряча брюнетка віддала перевагу пляжного вбрання у ніжному бузковому відтінку.



Кортні і Хлої Кардашян / Instagram / @ kourtneykardash

Також дівчата ділилися знімками зі своїми подругами, на яких вони позують лежачи на білому піску, а також на фоні високих пальм.



Кортні Кардашян з подругою / Instagram / @ kourtneykardash