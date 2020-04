Сексуальний Драко: зірка "Гаррі Поттера" звабив мережу оголеним фото з торсом

Британський актор Томас Фелтон назавжди запам'ятається шанувальникам екранізації "Гаррі Поттера" своїм образом антигероя Драко Мелфоя та жорстокістю. Втім, у житті він талановитий та хороший актор і людина, який любить тішити фанатів особистими фото, проте не еротичного характеру.

Одне з таких 32-річний актор залишив у своєму інстаграмі 2 дні тому, зачарувавши усіх підписниць. На чорно-білій світлині Томас позизувався стрункою фігою з рельєфним пресом, маючи на собі лише спідню білизну, яка виглядала з-під білих штанів.

Цікаво Зірки "Гаррі Поттера" Томас Фелтон і Деніел Редкліфф показали спільне фото

Обличчя кіноактора розгледіти важко, адже він його прикрив фотоапаратом, яким і зробив знімок у відображенні дзеркала. За локацію Фелтон обрав кімнату власного будинку, що, схоже, натякає на перебування в ізоляції під час пандемії коронавірусу.



Томас Фелтон з "Гаррі Поттера" / Instagram / @t22felton

Шанувальниці актора не стримались від коментарів та похвалили його за чудовий вигляд: "Який красивий", "Дівчатка, не рухайте його, це хлопець Емми (напевне, Вотсон, – LifeStyle 24)", "Я не дивлюсь на торс, я не дивлюсь на торс, я не дивлюсь на торс...", "Я люблю тебе!", "Ну Тооооом", "Одружись на мені" …

Відомо, що Томас Фелтон після завершення зйомок фільмів про Гаррі Поттера не завершив свою кінокар'єру. За останні 10 років від моменту виходу останньої стрічки про чародія він знявся у таких фільмах, як "Зірковий ескорт", "Повстання Планети мавп", "Явище", "Evac", "Витонченість і небезпека" (Grace and Danger), "Тереза Ракен" (In Secret), "Замкнене коло" (Full circle), "Воскресіння" (Risen), "Флеш" (The Flash), "Походження" (Origin) та "Офелія" (Ophelia). Окрім кіно, Фелтон цікавиться музикою та фотографією.