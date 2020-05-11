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Сексуально та відверто: найспокусливіші образи Блек Чайни 18+

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Блек Чайна святкує 32-річчя
Блек Чайна святкує 32-річчя / Instagram / @blacchyna

Епатажна американська модель Блек Чайна сьогодні, 11 травня, святкує 32-річчя. Вона відома тим, що не боїться приміряти найвідвертіші образи та хизуватися своїми пишними формами. З нагоди дня народження зірки ми підготували для вас добірку її спокусливих світлин.

Знаменита та екстравагантна Блек не боїться чужої думки чи осуду. Вона оприлюднює кадри у пікантних аутфітах, на яких демонструє свої апетитні груди та сідниці. Якими образами модель вже встигла розбурхати мережу – дивіться у матеріалі 24 каналу.

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Блек Чайна є справжньою зіркою. На її особистій сторінці в інстаграмі можна побачити величезну кількість яскравих світлин у сексапільних вбраннях. 

З 16 років вона танцювала на пілоні в нічних клубах Каліфорнії. Подейкують, що своїми пишними формами Чайна зобов'язана пластичній хірургії. Велика ймовірність того, що модель вдавалася до глютеопластики – операції зі збільшення сідниць.

Знаменитість мала романтичні стосунки із братом світської левиці Кім Кардашян – Робом. Блек народила від нього доньку, проте пара швидко розійшлася. 

Пропонуємо переглянути добірку звабливих кадрів зірки, які вже встигли полонити мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Зіркові дні народження
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