Сексуально та відверто: найспокусливіші образи Блек Чайни 18+

Епатажна американська модель Блек Чайна сьогодні, 11 травня, святкує 32-річчя. Вона відома тим, що не боїться приміряти найвідвертіші образи та хизуватися своїми пишними формами. З нагоди дня народження зірки ми підготували для вас добірку її спокусливих світлин.

Знаменита та екстравагантна Блек не боїться чужої думки чи осуду. Вона оприлюднює кадри у пікантних аутфітах, на яких демонструє свої апетитні груди та сідниці. Якими образами модель вже встигла розбурхати мережу – дивіться у матеріалі 24 каналу.

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Блек Чайна є справжньою зіркою. На її особистій сторінці в інстаграмі можна побачити величезну кількість яскравих світлин у сексапільних вбраннях.

З 16 років вона танцювала на пілоні в нічних клубах Каліфорнії. Подейкують, що своїми пишними формами Чайна зобов'язана пластичній хірургії. Велика ймовірність того, що модель вдавалася до глютеопластики – операції зі збільшення сідниць.

Знаменитість мала романтичні стосунки із братом світської левиці Кім Кардашян – Робом. Блек народила від нього доньку, проте пара швидко розійшлася.

Пропонуємо переглянути добірку звабливих кадрів зірки, які вже встигли полонити мережу.