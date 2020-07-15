Дружина популярного українського виконавця Дзідзьо продовжує вражати сексуальністю. Співачка SLAVIA відправилася на відпочинок. Вона проводить відпустку на острові Джарилгач, де влаштувала спекотну фотосесію у звабливому бікіні.

SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) опублікувала серію звабливих фото із морського узбережжя на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вирішила відпочити від щоденних турбот і релаксує на острові Джарилгач, що у Каркінітській затоці Чорного моря.

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Зіркова дружина долучилася до флешмобу #МандруйУкраїною та вивчає цікаві місця батьківщини. Оскільки у сонячній Одесі багато відпочивальників і є великий ризик зараження коронавірусом, то артистка відправилася у менш популярне серед туристів місце. Природа на острові вражає красою та надихнула Ярославу на гарячу фотосесію.

Жінка постала перед камерою у сексуальному купальнику, хизуючись пікантними формами. Пляжний образ SLAVIA складався із бікіні, що мало білий верх та чорний низ, а також смугастої сорочки. Зірка доповнила такий look солом'яним капелюхом із чорною прикрасою та великими сонцезахисними окулярами. Довге волосся співачка залишила розпущеним. Воно сформувалося у природні локони, висохнувши після купання в морі. На обличчя артистка не наносила косметику, продемонструвавши натуральну красу.

SLAVIA млосно позувала на тлі безмежного синього моря та неймовірно красивого безхмарного неба. На одному із кадрів вона зображена, лежачи на камінні, еротично прогнувши спину.



Дружина Дзідзьо похизувалася апетитними сідницями / Instagram / @slavia_official



Співачка SLAVIA на відпочинку / Instagram / @slavia_official



Дружина Дзідзьо показала свою сексуальність / Instagram / @slavia_official